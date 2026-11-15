ASEAN dice que código de conducta marítima con China "entra en fase final" pese a tensión

"Nos complace informar sobre la conclusión sustancial de las negociaciones sobre el código de conducta entre ASEAN y China", expresó la canciller filipina, Theresa Lazaro, quien calificó el avance de "hito" para la presidencia filipina, que se había comprometido con finalizar el documento para este año.

Pese a que el acuerdo "no ha llegado a concluirse", la ministra filipina aseguró que se trata de un documento que podría terminarse en los próximos meses, cuando Singapur inicie la presidencia rotatoria de la ASEAN.

"Entregamos este documento terminado en casi un 80 % a Singapur", explicó Lazaro, que describió como un "orgullo" el avance del código, que lleva pendiente desde 2002.

Los avances en las negociaciones tienen lugar en medio de tensiones con China en el Mar de China Meridional, con colisiones habituales entre embarcaciones de países miembros -sobre todo de Filipinas- y barcos del gigante asiático, que reivindica casi la totalidad de la zona.

El bloque aseguró "seguir trabajando constructivamente" para concluir las negociaciones de un código "eficaz y sustantivo lo antes posible", dijo Lazaro en rueda de prensa, agradeciendo los avances a Malasia y China, también enfrentados por islotes.

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En su intervención, la ministra aseguró que al menos uno de los cuatro puntos que presentaban dificultades del acuerdo ya ha sido solucionado, sin especificar cuál, con vistas a la resolución final en los próximos meses, ante un documento que, según la ministra, se encontraba a la mitad cuando Filipinas empezó el mandato rotatorio anual de ASEAN.

La canciller afirmó que el escrito servirá como plataforma de cooperación marítima entre Pekín y el bloque, que actuará en busca de la "paz y estabilidad en la región".

La importancia de este mar, que incluye los archipiélagos Spratly y Paracel, entre los más disputados por China y países como Filipinas, Malasia y Vietnam, radica en que es el paso de un tercio del tráfico marítimo mundial y cuenta con el 12 por ciento de los caladeros de pesca de todo el mundo, así como potenciales yacimientos de hidrocarburos.

China reclama por motivos históricos casi la totalidad del mar, reivindicación que choca con las posiciones de países como Vietnam, Malasia, Brunéi y Filipinas, además de la isla autogobernada de Taiwán.

Manila celebra desde hoy y hasta el martes la reunión de líderes del bloque, formado por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental.

Creada en 1967 y con una población cercana a los 700 millones de personas, la ASEAN también invita al encuentro a países socios, entre ellos EE. UU. y China. Mientras se espera la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a Manila el martes, Pekín ha enviado a su primer ministro, Li Qiang.