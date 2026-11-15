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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 22:05

Autoridades mexicanas capturan a presunto líder criminal y sospechoso de un multihomicidio

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Ciudad de México, 15 nov (EFE).- Las autoridades mexicanas informaron este domingo de la detención de un presunto líder criminal señalado como autor intelectual de un multihomicidio en Colima y de 10 cateos contra el robo de hidrocarburos que dejaron cuatro detenidos en el Estado de México.

Por EFE
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló en un comunicado que Giancarlo Carrillo Contreras, alias Raptor o Lucifer, fue detenido en Guadalajara, Jalisco (oeste), en una operación encabezada por la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), con participación de autoridades federales, estatales y municipales.

Según las investigaciones citadas en el comunicado, el detenido es presunto jefe operativo regional de una célula delictiva con presencia en Manzanillo, Colima, y estaría relacionado con actividades criminales en esa entidad y Jalisco.

A Carrillo Contreras se le vincula con la organización criminal Tropas de Alto Impacto, vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en febrero enfrentó la muerte de su fundador Nemesio Oseguera 'El Mencho'.

Las autoridades identifican al 'Raptor' como presunto autor intelectual del multihomicidio vinculado a la panadería 'El Pichón', en Colima.

Además, cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa, emitida por un órgano judicial de ese estado.

En otra operación, fuerzas federales y autoridades locales realizaron 10 cateos en Atlacomulco, Jiquipilco, Jocotitlán, Calimaya y Naucalpan, municipios del Estado de México, donde detuvieron a cuatro personas, entre ellas una persona con una orden de captura vigente por delincuencia organizada.

Los registros derivan de una investigación iniciada en 2025 contra una organización dedicada presuntamente a extraer, trasladar y comercializar hidrocarburos de manera ilícita, encabezada por Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, detenido ese año.

Según el comunicado, integrantes de esa estructura continuaron vinculados al robo y venta ilegal de combustibles después de su captura.

Durante los cateos, los agentes aseguraron cerca de 15.750 litros de gas licuado de petróleo, cuatro armas cortas, 80 cartuchos, ocho cargadores, 14 tractocamiones, dos camiones cisterna y ocho semirremolques, además de otros vehículos, equipos informáticos, teléfonos, documentación y efectivo.

Los cuatro detenidos y los bienes asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Por separado, la FGR informó de la vinculación a proceso de dos detenidos en Cocula, Guerrero, por su posible participación en delitos relacionados con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud.

Ambos fueron arrestados cuando viajaban en un automóvil con dos armas largas, 11 cargadores, 263 cartuchos y cerca de un kilogramo de marihuana.

Un juez les impuso prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para la investigación complementaria.

Las personas señaladas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.

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