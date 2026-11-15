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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 12:45

¡Bienvenido, 'tayta' León! ¡'Kawsachun' papa!', exclaman en Cusco al ver al santo padre

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Lima, 15 nov (EFE).- Cusco, la ciudad peruana que fue la capital del antiguo imperio incaico, se paralizó para recibir al papa León XIV, a quien recibieron de manera masiva en su recorrido por la ciudad con exclamaciones tradicionales en quechua como ¡Bienvenido, 'tayta' (padre) León! ¡Kawsachun papa! (¡Qué viva el papa!).

Por EFE
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León XIV, que se encuentra en una visita de seis días a su país adoptivo, es el primer papa en 41 años que visita la ciudad de Cusco, después de que lo hicera Juan Pablo II en 1985.

Miles de personas pasaron la madrugada en la calle esperando a ver al papa pasar en su recorrido por la ciudad en 'papamóvil', una ruta de ocho kilómetros que recorre lugares emblemáticos de la capital turística de Perú como el templo de Qoricancha y la plaza mayor, hasta llegar a la fortaleza inca de Sacsayhuamán.

Entre los asistentes, muchos de ellos con banderas del Vaticano y globos de color blanco y amarillo, no solo había cusqueños sino seguidores de otros países como Brasil y México, que viajaron expresamente a Cusco para ver al papa en esta ciudad.

Al contrario de los recorridos en 'papamóvil' en Lima y Chiclayo, que eran más cortos y breves, el papa realizó el trayecto saludando a la gente sentado.

La visita del papa León XIV a Cusco, ubicada a 3.400 metros de altitud sobre el nivel del mar, es una de las más delicadas de su primera gira por América Latina, que también incluyó a Uruguay y Argentina, debido a que hace un mes fue operado de un cáncer pulmonar, en el que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

En Sacsayhuamán, el complejo inca ubicado en la parte alta de la ciudad, León XIV encabezará un Encuentro con los fieles y representantes de la Piedad Popular.

Acto seguido, el Santo Padre bajará a la plaza mayor de Cusco, donde se encuentra la catedral y la basílica de la ciudad, para rezar desde el centro de la capital de los incas el ángelus que tradicionalmente realiza desde la Plaza de San Pedro, del Vaticano.

Ahí mismo entregará un sudario al Señor de los Temblores, el patrón de la ciudad.

Rápidamente, el papa volverá al aeropuerto para emprender a las 13:05 hora local (18:05 GMT) un vuelo a Pucallpa, de una media hora de duración, donde aprovechará para comer a bordo del avión.

La visita del papa a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.

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