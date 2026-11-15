ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Expediente Abierto
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Expediente Abierto
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
15 de noviembre de 2026 - 21:00

Boris Johnson dice que los británicos volverían a votar por el Brexit diez años después

Imagen sin descripción

Londres, 15 nov (EFE).- El exprimer ministro británico Boris Johnson, uno de los abanderados de la salida del Reino Unido de la UE en el referéndum del 'Brexit' de 2016, cree "absolutamente" que sus compatriotas volverían a votar por abandonar la Unión Europea diez años después de aquella traumática votación.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En unas declaraciones al Telegraph, Johnson dijo que el actual primer ministro, Andy Burnham, ha convertido en "una prioridad política" el retorno de su país a la UE, con lo que se está equivocando: "Es una locura escalar el tema del Brexit como tu prioridad política", dijo.

Y auguró un difícil futuro para Burnham si lo hace: "Se va a empalar (sic) él mismo y su partido con este asunto, y tiene que salir de él porque no va a ganar, porque la verdad es que la gente no es tonta", señaló Johnson, quien en su mandato (2019-22) se encargó de ejecutar los acuerdos de salida y aplicó lo que se llamó el 'Brexit duro'.

Precisamente, Burnham ha criticado repetidas veces el modo en que el Partido Conservador aplicó el Brexit, y en la víspera dijo de nuevo que el Reino Unido "había perdido más que lo que había ganado" en ese proceso.

"El Brexit que nos dieron no ha funcionado", dirá mañana Burnham en un discurso filtrado hoy a la prensa, con el que de algún modo prepara la 'cumbre' Reino Unido-Unión Europea del viernes en Bruselas, en la que se espera que las dos partes marquen una hoja de ruta para un acercamiento en cuestiones específicas pero sin contemplar la integración.

Aunque Burnham ha multiplicado las declaraciones en pro de un acercamiento a la UE, las voces contrarias se hacen cada vez más audibles en Londres: el viernes se anunció la creación de un grupo autodenominado 'Stay Out' (Quedarse fuera) formado por políticos contrarios al reingreso, que pusieron sobre la mesa el enorme costo (900 millones de euros semanales) que costaría al Reino Unido el retorno.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú
Ver más
02
Nacionales
Video: avión incautado en Luque pertenece al Grupo Vázquez, pero era utilizado por Alejandro Domínguez
Ver más
03
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
04
Política
Lilian Samaniego sufrió un accidente en motocicleta en la Costanera de Asunción
Ver más
05
Policiales
Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez
Ver más

Te puede interesar