Boris Johnson dice que los británicos volverían a votar por el Brexit diez años después

En unas declaraciones al Telegraph, Johnson dijo que el actual primer ministro, Andy Burnham, ha convertido en "una prioridad política" el retorno de su país a la UE, con lo que se está equivocando: "Es una locura escalar el tema del Brexit como tu prioridad política", dijo.

Y auguró un difícil futuro para Burnham si lo hace: "Se va a empalar (sic) él mismo y su partido con este asunto, y tiene que salir de él porque no va a ganar, porque la verdad es que la gente no es tonta", señaló Johnson, quien en su mandato (2019-22) se encargó de ejecutar los acuerdos de salida y aplicó lo que se llamó el 'Brexit duro'.

Precisamente, Burnham ha criticado repetidas veces el modo en que el Partido Conservador aplicó el Brexit, y en la víspera dijo de nuevo que el Reino Unido "había perdido más que lo que había ganado" en ese proceso.

"El Brexit que nos dieron no ha funcionado", dirá mañana Burnham en un discurso filtrado hoy a la prensa, con el que de algún modo prepara la 'cumbre' Reino Unido-Unión Europea del viernes en Bruselas, en la que se espera que las dos partes marquen una hoja de ruta para un acercamiento en cuestiones específicas pero sin contemplar la integración.

Aunque Burnham ha multiplicado las declaraciones en pro de un acercamiento a la UE, las voces contrarias se hacen cada vez más audibles en Londres: el viernes se anunció la creación de un grupo autodenominado 'Stay Out' (Quedarse fuera) formado por políticos contrarios al reingreso, que pusieron sobre la mesa el enorme costo (900 millones de euros semanales) que costaría al Reino Unido el retorno.