Brasil y México llevan su cine LGTBIQ+ al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

Con 'Funk', una película cuya asistente de dirección, Thatiane Almeida-, definió como "valiente y provocadora", el brasileño Aly Muritiba compite por el Colón de Oro en la Sección Oficial del Festival de Huelva para mostrar la historia de MC Sabrina, una joven artista 'queer' que llama la atención de un influyente productor musical.

Almeida destacó la importancia de presentar una historia que acerca al público español al universo de la música urbana brasileña, y compartió su emoción al comprobar la reacción del público durante su estreno: "Vi a gente saliendo ayer de la sala bailando, riendo, y me hizo feliz eso", dijo.

La película aborda el funk brasileño como una forma de expresión, identidad y empoderamiento femenino, y la representante de la película resaltó que este género musical tiene una especial relevancia para las mujeres, "que encuentran en él un espacio para expresarse libremente frente a las limitaciones impuestas por la sociedad".

Otro de los aspectos destacados de la producción es su apuesta por la autenticidad musical, porque todas las canciones interpretadas por las mujeres en la película son originales y fueron compuestas expresamente para el filme por mujeres vinculadas al funk brasileño.

La película también plantea una reflexión sobre la representación de las mujeres en la música urbana y cuestiona las interpretaciones que reducen sus expresiones artísticas a la sexualización: "No queríamos hacer un filme que sexualizase a la mujer. Ellas están orgullosas de lo que hacen y de cómo lo hacen. Se sienten empoderadas y fuertes", afirmó Sabothati.

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'Funk' llega a Huelva tras recibir la Mención Especial a Mejor Interpretación en el Festival de Tribeca.

La mexicana Sharon Kleinberg presentó, por su parte, 'Soy Mario', una película que defendió como "un alegato contra el rechazo a las personas trans en México y en todo el mundo".

El largometraje cuenta la historia de Mario, que construyó su vida y su identidad masculina como taxista en Ciudad de México, pero un embarazo inesperado y no deseado fractura su percepción personal, aunque le abre la posibilidad de cumplir su sueño de ser padre, y le obliga a enfrentarse a la sociedad que le rodea.

Junto al productor Jaime Tiktin, Kleinberg presentó en Huelva los detalles de una película que compite por el Colón del Oro y explicó que la historia le despertó la necesidad de llevarla personalmente a la pantalla.

El proyecto nació de la voluntad de dar visibilidad a los hombres trans y explorar su relación con la paternidad para, por un lado, "mostrar que no hay solo mujeres trans, sino también hombres", y, por otro, que "muchas personas trans no forman familias, y los hombres que tienen la posibilidad de gestar no lo hacen porque es visto como transgresión moral y social".

"Hay censura social y autocensura", recalcó Kleinberg, que ha defendido la valentía que requiere reconocer la propia identidad y ha reivindicado "el derecho a vivirla con libertadE.

Otro aspecto importante fue la importancia de contar con un hombre trans para interpretar al protagonista, una decisión que consideraba fundamental para la autenticidad del proyecto.