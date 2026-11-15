Cárcel preventiva para un hombre por presuntas agresiones sexuales a una niña en Colombia

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2025 en una finca del municipio de Puerto Guzmán, en el departamento amazónico de Putumayo, donde el señalado agresor, identificado como Fredy Raúl Vélez, habría aprovechado la confianza que tenía con la niña y su familia.

Según la investigación, el hombre empeñó posteriormente en una tienda de compraventa el dispositivo con el que grabó los abusos, gracias a la cual los videos llegaron a manos de la familia de la niña, y fue su madre la que denunció lo sucedido a las autoridades.

Un fiscal de la Seccional Putumayo le imputó el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, cargo que el procesado no aceptó, por lo que un juez ordenó su ingreso en una cárcel preventiva mientras avanza el proceso judicial.

El caso se conoce días después de que la Fiscalía informara de la imputación de cinco personas por presuntamente almacenar y distribuir más de 600 fotografías y videos de abuso sexual infantil mediante dos grupos privados de mensajería instantánea a los que se accedía mediante pago.

En esa investigación, desarrollada en Bogotá, Villavicencio y Soacha, en el centro del país, las autoridades identificaron más de 140 contactos que formaban parte de los grupos utilizados para compartir el material.