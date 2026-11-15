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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 10:35

Catar y Venezuela abordan en Doha oportunidades para reforzar su cooperación económica

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El Cairo, 15 nov (EFE).- El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, abordaron este domingo en Doha oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos económico y de inversiones, según informó la agencia oficial catarí QNA.

Por EFE
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"Mantuvimos conversaciones productivas con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante las cuales exploramos oportunidades para impulsar la cooperación bilateral, particularmente en los ámbitos económico y de inversiones", señaló el emir en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X.

Tamim también destacó la importancia de mantener "las consultas y la coordinación sobre asuntos de interés común para contribuir a la seguridad y la estabilidad internacionales".

Por su parte, Rodríguez afirmó en sus redes sociales que Venezuela y Catar buscan "profundizar sus relaciones de amistad, ampliar la cooperación estratégica y promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo en beneficio de ambos pueblos".

La mandataria venezolana llegó a Doha el sábado, después de reunirse el viernes en Estambul con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, en el marco de una serie de contactos destinados a fortalecer los vínculos entre ambos países.

A su llegada a Catar, Rodríguez anunció que desarrollaría una "agenda importante" para reforzar los mecanismos de cooperación y amistad con el país árabe, al que calificó de "país hermano".

La presidenta interina viajó acompañada de una delegación gubernamental en la que figuran el canciller, Oliver Blanco, y las ministras de Hidrocarburos, Paula Henao, y de Turismo, Daniella Cabello.

Los contactos se producen en un contexto de acercamiento diplomático entre Caracas y Doha, que ha desempeñado un papel de mediación internacional en la situación venezolana tras la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero, que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Catar se ofreció entonces a mediar para alcanzar una "solución pacífica inmediata" y contribuyó a establecer una agenda de trabajo entre Washington y el Gobierno interino venezolano.

Asimismo, el primer ministro catarí visitó Venezuela el pasado 17 de febrero para reunirse con Rodríguez y revisar un "mapa de cooperación integral" entre ambos países.

En el ámbito de las conexiones bilaterales, Qatar Airways comenzó a operar a principios de noviembre vuelos directos entre Caracas y Doha, una iniciativa que el ministro de Exteriores venezolano destacó como una oportunidad para ampliar los intercambios entre ambos países.

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