Catar y Venezuela abordan en Doha oportunidades para reforzar su cooperación económica

"Mantuvimos conversaciones productivas con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante las cuales exploramos oportunidades para impulsar la cooperación bilateral, particularmente en los ámbitos económico y de inversiones", señaló el emir en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X.
Tamim también destacó la importancia de mantener "las consultas y la coordinación sobre asuntos de interés común para contribuir a la seguridad y la estabilidad internacionales".
Por su parte, Rodríguez afirmó en sus redes sociales que Venezuela y Catar buscan "profundizar sus relaciones de amistad, ampliar la cooperación estratégica y promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo en beneficio de ambos pueblos".
La mandataria venezolana llegó a Doha el sábado, después de reunirse el viernes en Estambul con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, en el marco de una serie de contactos destinados a fortalecer los vínculos entre ambos países.
A su llegada a Catar, Rodríguez anunció que desarrollaría una "agenda importante" para reforzar los mecanismos de cooperación y amistad con el país árabe, al que calificó de "país hermano".
La presidenta interina viajó acompañada de una delegación gubernamental en la que figuran el canciller, Oliver Blanco, y las ministras de Hidrocarburos, Paula Henao, y de Turismo, Daniella Cabello.
Los contactos se producen en un contexto de acercamiento diplomático entre Caracas y Doha, que ha desempeñado un papel de mediación internacional en la situación venezolana tras la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero, que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro.
Catar se ofreció entonces a mediar para alcanzar una "solución pacífica inmediata" y contribuyó a establecer una agenda de trabajo entre Washington y el Gobierno interino venezolano.
Asimismo, el primer ministro catarí visitó Venezuela el pasado 17 de febrero para reunirse con Rodríguez y revisar un "mapa de cooperación integral" entre ambos países.
En el ámbito de las conexiones bilaterales, Qatar Airways comenzó a operar a principios de noviembre vuelos directos entre Caracas y Doha, una iniciativa que el ministro de Exteriores venezolano destacó como una oportunidad para ampliar los intercambios entre ambos países.