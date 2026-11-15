Cientos de miles protestan en Praga contra reforma en financiación de medios públicos

La protesta, convocada por la ONG cívica 'Un millón de momentos para la democracia' bajo el lema 'Manos fuera de los medios', se celebró en el parque de Letná de Praga, con unas 400.000 personas, según los organizadores y medios locales.

Personalidades del mundo del cine y teatro, universidades, medicina, empresas, deporte y el movimiento ecologista subieron al podio para solidarizarse con los trabajadores de los dos entes públicos afectados.

Exigen retirar el proyecto de ley sobre los medios públicos, cuyo primer trámite parlamentario fue aprobado el pasado 24 de octubre en una polémica votación celebrada a las 4:36 de la madrugada.

Con esta ley, la coalición liderada por el primer ministro, el magnate agroindustrial Andrej Babis, quiere eliminar la tasa mensual de unos 9 euros que paga cada hogar en el país por una financiación a través del presupuesto público.

No solo el presupuesto de la radio y televisión públicas dependería del presupuesto estatal, sino que la financiación se reduciría al mismo tiempo un 15 %.

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La protesta de hoy también sirvió para expresar una preocupación más amplia por el estado de la democracia en Chequia, un país centroeuropeo que pertenece a la OTAN y la Unión Europea (UE).

Desde el año pasado, el país es gobernado por una coalición de populistas, ultranacionalistas y eurocríticos.