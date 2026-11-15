ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
Domingo en Folclore
ABC Cardinal AM de 12:00 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
30º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
27º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
15 de noviembre de 2026 - 12:40

Cientos de miles protestan en Praga contra reforma en financiación de medios públicos

Imagen sin descripción

Praga, 15 nov (EFE).- Cientos de miles de personas protestaron este domingo en Praga contra la controvertida reforma del sistema de financiación de la radio y televisión públicas que, según los críticos del Gobierno populista eurocrítico, podría limitar la independencia de esos medios.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La protesta, convocada por la ONG cívica 'Un millón de momentos para la democracia' bajo el lema 'Manos fuera de los medios', se celebró en el parque de Letná de Praga, con unas 400.000 personas, según los organizadores y medios locales.

Personalidades del mundo del cine y teatro, universidades, medicina, empresas, deporte y el movimiento ecologista subieron al podio para solidarizarse con los trabajadores de los dos entes públicos afectados.

Exigen retirar el proyecto de ley sobre los medios públicos, cuyo primer trámite parlamentario fue aprobado el pasado 24 de octubre en una polémica votación celebrada a las 4:36 de la madrugada.

Con esta ley, la coalición liderada por el primer ministro, el magnate agroindustrial Andrej Babis, quiere eliminar la tasa mensual de unos 9 euros que paga cada hogar en el país por una financiación a través del presupuesto público.

No solo el presupuesto de la radio y televisión públicas dependería del presupuesto estatal, sino que la financiación se reduciría al mismo tiempo un 15 %.

La protesta de hoy también sirvió para expresar una preocupación más amplia por el estado de la democracia en Chequia, un país centroeuropeo que pertenece a la OTAN y la Unión Europea (UE).

Desde el año pasado, el país es gobernado por una coalición de populistas, ultranacionalistas y eurocríticos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
02
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
03
Nacionales
Ciudadanos se manifiestan para exigir la destitución del Fiscal General Emiliano Rolón
Ver más
04
Policiales
Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez
Ver más
05
Economía
Juan Carlos Baruja: “Vamos a analizar la conveniencia o no del tren de cercanías”
Ver más

Te puede interesar