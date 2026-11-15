Corea del Norte envía una delegación a Rusia liderada por un estrecho colaborador de Kim

Encabezada por el secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores del país asiático, Jo Yong-won, según afirmó KCNA, y destacó la "cada vez más consolidada amistad, buena voluntad y alianza" entre Pionyang y Moscú.

Jo partió de Corea del Norte el sábado por invitación del expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, y KCNA afirmó este domingo que fue recibido por representantes rusos y diplomáticos norcoreanos.

La visita llega antes de que se celebre una histórica reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, en los márgenes de la cumbre de la APEC el 19 de noviembre.

Moscú y Pionyang han fortalecido sus lazos desde 2024 tras la firma de un acuerdo entre sus líderes que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión.

Las autoridades surcoreanas estiman que, desde octubre de 2024, Pionyang ha desplegado unos 15.000 soldados de combate en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania, y proporcionado armamento y equipamiento militar.