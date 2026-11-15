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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 12:35

Descarrila un tren de mercancías en Madrid y resulta herido leve el maquinista

Imagen sin descripción

Madrid, 15 nov (EFE).- La locomotora de un tren de mercancías descarriló en la madrugada de este domingo en la vía que une Madrid y la ciudad de Ávila, al oeste de la capital, cuyo maquinista resultó herido leve, informaron a EFE fuentes del servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

Por EFE
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El maquinista sufre dolores en la espalda y fue trasladado al hospital sin que su estado revista gravedad.

Renfe, la empresa pública española de transporte ferroviario, informó a través de la red social X de que está suspendida la circulación entre los municipios de Robledo de Chavela y Zarzalejo (Madrid), lo que afecta a los trenes que conectan Madrid con Ávila.

Según informó en X Adif, el gestor público de infraestructuras ferroviarias, tras el descarrilamiento de la locomotora se estableció un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Este año se registraron en España dos graves accidentes ferroviarios con víctimas mortales. El primero tuvo lugar en enero en Adamuz (Córdoba, sur), donde colisionaron dos trenes de alta velocidad, un Alvia de Renfe que cubría la ruta Madrid-Huelva y un Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid.

El siniestro causó la muerte de 46 personas y más de un centenar de heridos, además de provocar la interrupción de la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía.

El segundo accidente ocurrió el 28 de octubre en Urda (Toledo, sur de Madrid), cuando un tren AVE de Renfe colisionó contra un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la misma vía. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y causó 69 fallecidos y más de 200 heridos.

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