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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 15:00

Detienen al primer sospechoso de ataque a vivienda de periodista de La Prensa de Panamá

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Ciudad de Panamá, 15 nov (EFE).- La Policía de Panamá detuvo este domingo en un populoso barrio capitalino al "primer sospechoso" del ataque a la vivienda de un periodista del reconocido diario La Prensa la madrugada de la víspera.

Por EFE
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La Policía panameña informó a través de redes sociales que aprehendieron a un hombre identificado como Luis Valiente Ortega "mediante una diligencia de allanamiento y registro realizada en el sector 3 de Samaria, distrito de San Miguelito", horas después de ofertar una recompensa a cambio de información sobre su paradero.

Valiente Ortega era requerido como "uno de los más buscados" por su presunta vinculación con el ataque a la vivienda del periodista Rolando Rodríguez, directivo del prestigioso periódico La Prensa, a las 02:30 hora local (7:30 GMT) del pasado sábado.

Un individuo arrojó un objeto contra la residencia del periodista causando una explosión, tras bajarse de un taxi, según una nota del periódico. La casa fue destruida "parcialmente" con el garaje y dos vehículos incendiados. El periodista panameño no estaba presente en la vivienda, pero su esposa sí, que logró salir ilesa.

Varios medios de comunicación han señalado al sospechoso capturado este domingo de ser el conductor del taxi implicado, pero las autoridades no han dado más detalles.

Tras su detención, informó la Policía, el detenido fue trasladado "para los trámites correspondientes a fin de ser puesto a disposición" de la Fiscalía panameña "en tanto las acciones operativas e investigativas continúan para dar con la aprehensión de otros presuntos responsables".

Rolando Rodríguez estaba investigando unos "hechos" que implican al empresario Roberto Carretero, sentenciado por malversación de fondo públicos en 2021; el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, investigado por enriquecimiento injustificado bajo su administración, al exdirector de Asesoría Legal de Etesa (empresa de electricidad), Ewaldo Pittí, y al abogado Lictor Reyna, quienes ya habían sido contactados por el periodista para solicitar su reacción, según informó La Prensa.

La Fiscalía comenzó una investigación de oficio el pasado sábado para esclarecer el ataque contra la vivienda del periodista panameño, quien aseguró que el individuo lanzó una bomba "motolov con esteroides" que incendió los dos vehículos sin que el fuego llegase al interior de la casa.

El periodista Rodríguez, quien trabajó para la Agencia EFE en Panamá durante la década de 1980, así como el diario La Prensa calificaron como un acto de "terrorismo" este suceso, que ha generado una oleada de repudio internacional y en el país centroamericano, no acostumbrado a este tipo de violencia contra el gremio.

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