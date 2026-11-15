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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 20:50

Ecuador realiza simulacro de evacuación ante posibles inundaciones en centros de votación

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Guayaquil (Ecuador), 15 nov (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador realizó este domingo un simulacro nacional previo a las elecciones locales del 29 de noviembre, en el que se ensayó la evacuación de los lugares de votación si durante la jornada se registran fuertes lluvias e inundaciones como las que ya soporta el país por el fenómeno de El Niño.

Por EFE
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El CNE habilitará para ese día 4.399 centros de votación en las 24 provincias del país, pero si algunos de esos espacios o sus vías de acceso se inundan o registran otras afectaciones antes de los comicios, el organismo tiene previsto activar lugares de contingencia para que los ciudadanos puedan sufragar.

Sin embargo, si las inundaciones suceden durante la jornada electoral, los funcionarios del CNE, militares, policías y personal de emergencia deberán seguir un protocolo para salvaguardar la vida de las personas, asegurar el material electoral e intentar rehabilitar los centros.

"Prepararse para evacuar" será la consigna que emitan los coordinadores del centro de votación a los funcionarios para sacar a las personas a un punto seguro.

Si alguna persona sufre algún accidente o se desmaya durante la evacuación, un militar deberá acompañarla en todo momento hasta que la atiendan los paramédicos y la lleven a una ambulancia.

De manera paralela, los bomberos empezarán a sacar el agua del centro de votación para poder reactivarlo lo antes posible.

Las elecciones locales estaban inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027; sin embargo, el pasado 27 de marzo el pleno del CNE decidió adelantar los comicios al 29 de noviembre bajo la justificación de que podrían registrarse fuertes lluvias e inundaciones en la primera fecha.

El cambio fue rechazado por grupos sociales y movimientos políticos como el correísmo, que está actualmente suspendido, y que señaló que se buscaba impedir la participación de los partidos opuestos al presidente, Daniel Noboa.

El Niño es un fenómeno climático que está caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia y que en Ecuador ya está provocando precipitaciones intensas e inundaciones en zonas costeras.

El Gobierno registra 14 personas fallecidas y 27.492 damnificadas desde el pasado 28 de agosto, cuando se declaró una alerta roja en el país por la llegada del fenómeno.

Más de trece millones de ecuatorianos están habilitados para participar en estas elecciones, en las que se escogerá a veintitrés prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.

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