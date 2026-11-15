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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 20:27

EE.UU. advierte que problemas en transporte aéreo pueden prolongarse hasta el lunes

Fotografía que muestra maletas de viajeros en el aeropuerto George Bush este sábado en Houston (EE.UU.). Miles de pasajeros en Estados Unidos continúan viéndose afectados este sábado por la suspensión total de despegues de la víspera, que todavía deja más de 3.700 vuelos cancelados y casi 2.000 retrasos, mientras los aeropuertos del país recuperan lentamente su actividad habitual. EFE
Fotografía que muestra maletas de viajeros en el aeropuerto George Bush este sábado en Houston (EE.UU.). Miles de pasajeros en Estados Unidos continúan viéndose afectados este sábado por la suspensión total de despegues de la víspera, que todavía deja más de 3.700 vuelos cancelados y casi 2.000 retrasos, mientras los aeropuertos del país recuperan lentamente su actividad habitual. EFE CARLOS RAMIREZ

El gobierno de Donald Trump advirtió el domingo que los problemas en el transporte aéreo de Estados Unidos, desatados por la paralización de las operaciones a nivel nacional por una falla técnica, podrían prolongarse hasta el lunes y demorar el retorno a la normalidad.

Por ABC Color
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Esta inmovilización de los aviones en tierra durante más de cuatro horas el viernes por la tarde causó un caos generalizado en los aeropuertos, en un país inmenso donde el avión es un medio de transporte muy habitual. Entre el viernes y el sábado se cancelaron más de 18.000 vuelos y se retrasaron miles más.

Alrededor de 2.000 vuelos adicionales habían sido cancelados hasta la tarde del domingo y cerca de 7.000 sufrían retrasos, según el sitio de seguimiento FlightAware.

El director de la FAA, la agencia estadounidense que regula la aviación civil, Bryan Bedford, había dicho el sábado que los viajes aéreos para millones de estadounidenses varados en aeropuertos volverían a la normalidad al cierre de la jornada del domingo.

Pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el domingo por la mañana que hará falta más tiempo para que los aviones, las tripulaciones y los pasajeros estén donde deban estar.

“En el espacio aéreo veremos que las cosas vuelven a la normalidad hoy, pero probablemente la situación no sea plenamente normal hasta mañana (lunes)”, dijo Duffy en ABC News.

Fotografía que muestra aviones en un área del Aeropuerto Internacional de Las Vegas este sábado en Las Vegas (EE.UU.). EFE
Fotografía que muestra aviones en un área del Aeropuerto Internacional de Las Vegas este sábado en Las Vegas (EE.UU.). EFE

Lea más: Obras de cableado causaron caos aéreo en EEUU, que reporta 5.500 cancelaciones este sábado

Trump culpa a Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este sábado de “desastre” la decisión del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de conmutar todas las penas de muerte en el estado y expresó su deseo de que sea revocada.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump, que no se había pronunciado públicamente sobre el tema, atribuyó el domingo por la mañana la responsabilidad de la situación al expresidente demócrata Joe Biden, que gobernó de 2021 a 2025, entre el primer y el segundo mandato del republicano.

En su plataforma Truth Social, Trump calificó la gestión de la aviación del gobierno de Biden como “un desastre”.

Todo lo que tocaron terminó mal”, escribió. “Gastaron grandes sumas de dinero de forma imprudente, dejando un sistema antiguo y averiado aún peor de cómo estaba cuando empezaron”, señaló.

El sábado, el gobierno de Trump señaló que unos trabajos “de rutina” en infraestructuras de comunicación vinculadas al control aéreo habían provocado la avería.

El secretario de Transporte explicó que la suspensión de los despegues se decidió después de que los trabajos para sustituir un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran “problemas” en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

“Esa inestabilidad empezó a propagarse y fue entonces cuando tomamos la decisión de detener los despegues por precaución”, precisó Bedford.

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