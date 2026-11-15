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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 16:45

Eisenkot, tras reunión con Likud: "Netanyahu no puede permanecer al frente del Gobierno"

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Jerusalén, 15 nov (EFE).- El líder del bloque de la oposición y aspirante a primer ministro de Israel, Gadi Eisenkot, aseguró este domingo horas después de que su formación se reuniera con la del mandatario, Benjamín Netanyahu, para abordar un Gobierno de unidad, que este no puede permanecer al frente del Ejecutivo "bajo ninguna circunstancia".

Por EFE
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"Bajo ninguna circunstancia puede Netanyahu permanecer al frente del Gobierno ni siquiera un minuto más. Bajo ninguna circunstancia debe Israel verse arrastrado a otras elecciones con él como primer ministro", aseguró el líder del partido Yashar! ("¡Recto!") en un comunicado compartido por la formación.

Eisenkot, exlíder de las fuerzas armadas israelíes, afirmó además que mientras Netanyahu permanezca en el cargo "Israel ya no puede esperar unas elecciones justas y legales".

"Esta es la consideración primordial que me guía en todas las negociaciones de coalición que estoy llevando a cabo en este momento", sentenció.

Su comunicado se publicó poco después de que concluyera una reunión entre delegaciones de su partido, el Likud de Netanyahu y un representante de Beyajad (parte de la oposición opositora que lidera el exgeneral).

El político hizo alusión, respecto a la legalidad de las elecciones, a una información difundida por la Cadena 12 de la televisión israelí según la cual un alto funcionario de la oficina de Netanyahu habría sido quien compartió pruebas falsas del presunto fraude electoral del que el partido del primer ministro en funciones acusó a las formaciones árabes el día de los comicios.

"Ahora sale a la luz un nuevo asunto aún más grave: un presunto intento de interferir en las elecciones mediante la colocación de pruebas falsas y el despliegue de la policía contra ciudadanos árabes de Israel sin órdenes de registro ni de detención válidas", afirmó Eisenkot.

El exgeneral exigió una investigación "inmediata", así como que la policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior de Israel) aclaren lo sucedido.

"Trabajaré para crear una comisión de investigación sobre la implicación y la injerencia de la oficina del primer ministro el día de las elecciones, así como sobre la actuación de los organismos de seguridad antes y durante ese mismo día", concluyó.

La oficina del primer ministro, por su parte, publicó un comunicado negando las acusaciones de la Cadena 12, defendiendo que el funcionario que recibió la información sobre el presunto fraude electoral, Eido Nordan, "cumplió su deber".

Las delegaciones del Likud, Yashar! y Beyajad se reunieron este domingo en un hotel en Herzliya (centro de Israel), poco después de que Netanyahu pidiera a Eisenkot formar un Gobierno de unidad.

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