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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 19:55

El 'Jefe de jefes', fundador del Cartel de Guadalajara, muere en hospital privado mexicano

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Guadalajara (México), 13 nov (EFE).- El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el ‘Jefe de jefes’ o el 'Padrino' y fundador del Cartel de Guadalajara, murió este domingo en Guadalajara (oeste de México) debido a una falla orgánica múltiple, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Por EFE
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Félix Gallardo, de 80 años de edad, permaneció durante dos días bajo observación médica y con pronóstico reservado en un hospital privado de la ciudad, informó la dependencia.

“De acuerdo con personal médico a cargo (Félix Gallardo) presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14:00 horas (20:00 GMT)”, señaló la Secretaría -en un breve comunicado-.

El viernes, el exlíder del Cartel de Guadalajara fue trasladado de emergencia -y bajo un dispositivo de seguridad- desde el penal de Puente Grande, donde estaba preso, al hospital ubicado cerca de la zona financiera de la ciudad tras presentar bajos niveles de oxigenación.

El fundador del Cartel en mención sufría de diversos males de salud como sordera, ceguera parcial y problemas de columna y enfermedades crónico degenerativas que requerían atención médica constante.

El capo cumplía en Puente Grande dos condenas que suman 77 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, además de secuestro y homicidio del agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) Enrique 'Kiki' Camarena, en la década de los años ochenta.

Pese a que en 2022 un juez le concedió la posibilidad de pasar el resto de su condena en arresto domiciliario, debido a sus enfermedades y su avanzada edad, Félix Gallardo permaneció en la cárcel debido a que la FGR impugnó la resolución.

Originario del estado de Sinaloa (norte de México), Félix Gallardo fue fundador del Cartel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero, El Narco de narcos, y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, una de las organizaciones más importantes en el trasiego de estupefacientes a Estados Unidos y Centroamérica en las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XX.

Hasta ahora, no hay información del lugar donde serán sepultados los restos de Félix Gallardo.

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