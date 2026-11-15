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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 21:35

El jefe diplomático de EE.UU. en Cuba se reúne con una delegación católica estadounidense

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La Habana, 15 nov (EFE).- El jefe de la misión diplomática de EE.UU. en Cuba, Mike Hammer, conversó este domingo con una delegación de la Conferencia de Obispos Católicos estadounidense, liderada por el cardenal Sean Patrick O'Malley, sobre la situación en la isla, informó la embajada de Washington en La Habana.

Por EFE
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"Nuestro Jefe de Misión, Mike Hammer, se reunió con una delegación de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. liderada por el S.E.R. Cardenal Sean O'Malley, Arzobispo emérito de Boston, y acompañado del Arzobispo Borys Gudziak", indicó la sede diplomática en la red social X.

"Hablaron sobre la situación en Cuba y la coordinación de los envíos de ayuda humanitaria de la Administración Trump a través de Cáritas Cuba para los más vulnerables", añadió el mensaje.

La delegación que acompaña al cardenal O'Malley, además del arzobispo Borys Gudziak, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos Católicos, incluye a Christopher Ljungquist, director de la Oficina Internacional de Justicia y Paz de esa institución, y a Mario Jesús Paredes, presidente ejecutivo de la organización médica SOMOS Community Care.

El sábado, el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, recibió a la delegación católica estadounidense, y agradeció el papel de la Iglesia y de sus organizaciones para "facilitar la ayuda humanitaria que llega a Cuba, procedente de varios países", reportaron varios medios oficiales.

Además refirieron que durante el encuentro "se intercambió sobre la realidad nacional de ambos países y el escenario internacional que comparten".

El cardenal O'Malley, quien fuera arzobispo de Boston entre 2003 y 2024, ha visitado a Cuba en numerosas ocasiones, alguna de ellas en funciones diplomáticas como en ocasión del viaje del Papa Francisco (1936-2025) a la isla en 2015.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en mayo pasado una ayuda por valor de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano", la cual sería distribuida "en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables".

La primera carga de 18 toneladas de kits de alimentos y productos de aseo llegó por vía aérea a La Habana el pasado julio, y desde entonces han arribado otras para comunidades parroquiales de las diócesis centrales Villa Clara, Cienfuegos y Ciego de Ávila, así como las de Camagüey (este) y las occidentales Pinar del Río y Matanzas.

De acuerdo con Cáritas Cuba -encargada de la recepción y entrega de la ayuda-, de ese fondo de 100 millones de dólares de asistencia del gobierno estadounidense, 60 millones se gestionan por medio de la Iglesia Católica.

Cuba padece una profunda crisis económica desde hace seis años, agravada por la pandemia, fallidas políticas nacionales y el embargo estadounidense, que han provocado escasez de alimentos, combustible y medicinas, inflación galopante, prolongados apagones y creciente dolarización parcial.

La visita de los obispos católicos estadounidenses tiene lugar en uno de los momentos de mayor tensión entre La Habana y Washington, desde que el pasado enero EE.UU. decretó un cerco petrolero a la isla y una serie de sanciones contra sectores vitales, que han agudizado la crisis económica y energética en la isla, a lo cual suma amenazas de una eventual intervención militar.

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