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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 14:10

El Likud y Yashar! acuerdan seguir dialogando tras pedir Netanyahu un Gobierno de unidad

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Jerusalén, 15 nov (EFE).- Delegaciones del Likud, el partido del primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu; Yashar!, liderado por el aspirante a ostentar el cargo Gadi Eisenkot, y Beyajad, de su aliado Naftali Bénet, acordaron continuar dialogando tras reunirse este domingo después de que el mandatario pidiera formar un Gobierno de unidad.

Por EFE
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"Ha concluido la reunión entre los representantes de Yashar!, Beyajad y el Likud. La reunión se desarrolló en un ambiente constructivo y se acordó que el diálogo entre las partes continuará", concluye un breve comunicado emitido de forma conjunta por Yashar! y el Likud.

Según el diario israelí Haaretz, el equipo del Likud incluyó a Michael Rabello, exabogado de Netanyahu, que no es parlamentario, y al diputado Ofir Katz. Del lado de Yashar!, el líder del equipo negociador fue Yoav Horowitz, quien dirigió la oficina del primer ministro de Israel, y estuvo acompañado por el diputado Hili Tropper.

Beyajad estaba representado en el encuentro por el exsecretario de Gobierno Shalom Shlomo.

El encuentro duró en torno a una hora, según la prensa israelí, y se celebró en un hotel de Herzliya (centro de Israel).

El sábado, Netanyahu pidió a Eisenkot negociar "sin condiciones previas" un Gobierno de unidad nacional para hacer frente al programa nuclear de Irán, que excluya a los partidos árabes (votados mayoritariamente por palestinos con ciudadanía israelí), que lograron 19 escaños en las elecciones del 27 de octubre.

Eisenkot respondió tildando la petición de Netanyahu de "farol", ya que sus partidos ya tenían agendada la reunión de este domingo antes de que el primer ministro en funciones pidiera públicamente el encuentro.

El aspirante a primer ministro retó al Likud de Netanyahu a demostrar su voluntad de una "verdadera alianza política" el próximo martes, cuando la Knéset vote la candidatura de Matán Kahana, diputado de Yashar!, como presidente de la Cámara.

Para apelar al Gobierno de unidad, Netanyahu sostuvo que Irán trabaja de nuevo para reactivar su programa nuclear y que "no dudará en usar armas nucleares" contra Israel en cuanto logre volver a enriquecer uranio.

La amenaza de Irán se convirtió durante la campaña electoral en un recurso habitual de Netanyahu, que se presentaba como el candidato capaz de lidiar con la República Islámica.

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