El papa León XIV, ante las heridas de los indígenas de la Amazonía peruana

El papa pasó en esta jornada por el corazón de los Andes y por la selva amazónica, aquellos lugares que conoció cuando fue misionero en Perú.

En el malecón de Yarinacocha, la icónica laguna de Pucallpa, junto al río Ucayali, afluente del Amazonas, mostró su cercanía a las comunidades indígenas al asistir a sus espectáculos de bailes y cantos tradicionales y escuchar las duras reivindicaciones de los líderes indígenas.

"Desde la visita del papa Francisco (en 2018), 37 líderes indígenas han sido asesinados y muchos otros siguen siendo amenazados por custodiar sus territorios y comunidades", le dijo al papa la abogada Susy Díaz, perteneciente al pueblo indígena shipibo-konibo, el más numeroso de la región Ucayali, cuya capital es Pucallpa.

En las cuatro horas y media que duró esta etapa, León XIV, que ha pasado 20 años en Perú como misionero y después obispo de Chiclayo, constató que, "lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado".

En un duro mensaje, el pontífice condenó que, para ellos, "incluso defender la propia casa puede costar la vida" y que "en los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios". "La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", añadió.

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Asimismo, consideró "inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones".

"El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación", dijo citando la encíclica 'Laudato si' del papa Francisco.

También instó a un cambio de paradigma tecnocráfico diferente que deje de considerar esta inmensa región de la Amazonía "como una reserva de recursos para explotar".

Después celebró la primera misa de un pontífice en la cuenca amazónica, donde denunció que "toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente".

Ante un intenso calor, el papa en su homilía se concentró sobre todo en la protección de la naturaleza y la dignidad del trabajo, y advirtió de que "los señores de este mundo, a menudo se consideran como Dios".

Previamente estuvo en Cusco, la antigua capital del imperio incaico, que lo recibió con unas 500.000 personas en las calles a lo largo de un extenso recorrido en 'papamóvil' .

En la explanada fortaleza inca de Sacsayhuamán, situada en la parte alta de Cusco, reivindicó el valor de las tradiciones populares de la religión católica "como elemento de cohesión social en un mundo marcado por las divisiones y la desconfianza".

Este fue el día más exigente de su primera gira por América Latina, donde estuvo en cuatro ciudades, lideró cuatro actividades y tomó tres vuelos para acabar el día en la capital Lima, donde el lunes oficiará una multitudinaria misa en la que se esperan más de un millón de personas, con la que se despedirá del país para emprender su regreso a Roma. EFE