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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 12:15

El papa León XIV llega a Cusco en el quinto día de su visita a Perú

Imagen sin descripción

Lima, 15 nov (EFE).- El papa León XIV llegó este domingo a la surandina ciudad del Cusco, la antigua capital de los incas, en el quinto y penúltimo día de su visita apostólica a Perú, procedente de la norteña Chiclayo, donde congregó a cientos de miles de personas que lo acogieron por ocho años cuando estuvo al frente de esa diócesis como obispo.

Por EFE
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En el aeropuerto internacional del Cusco, León XIV fue recibido por niños vestidos con prendas tradicionales, además de los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y de Cultura, Alberto Beingolea, y del alcalde provincial Luis Beltrán Pantoja, quien le regaló un 'Niño Manuelito', una tradicional representación cusqueña del niño Jesús.

En esta jornada, el pontífice visitará esta importante ciudad de los Andes del sur, por la tarde volará a la ciudad de Pucallpa, en plena Amazonía, para reunirse con los pueblos indígenas, y por la noche retornará a Lima, en la costa central del país.

El centro de la ciudad de Cusco, la capital turística del país, comenzó a llenarse de miles de personas desde la madrugada para ver pasar a León XIV en el 'papamóvil' en su ruta hacia la fortaleza inca de Sacasayhuamán, donde realizará un Encuentro con los Fieles y Representantes de la Piedad Popular.

En Sacsayhuamán, ubicada en la parte alta del Cusco, sobre los 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar, los fieles llegaron desde la madrugada de este domingo, con una temperatura ambiental de 10 grados centígrados y donde se espera a 85.000 personas cuando ingrese el papa.

Al terminar ese acto, cerca del mediodía, el Santo Padre bajará a la plaza mayor de Cusco, donde se encuentra la catedral y la basílica de la ciudad, para rezar el ángelus que tradicionalmente realiza desde la Plaza de San Pedro, del Vaticano.

En este lugar, el papa entregará un sudario al Señor de los Temblores, el patrón de la ciudad.

Apenas terminado ese evento, el pontífice se despedirá del Cusco y volverá al aeropuerto para emprender a las 13:05 (18:05 GMT) un vuelo a Pucallpa, de una media hora de duración, donde aprovechará para comer a bordo del avión.

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