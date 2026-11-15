El papa reivindica en Cusco el valor de las tradiciones religiosas ante un mundo dividido

El pontífice hizo estas declaraciones en un acto en el impresionante marco del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán en Cusco, en la que fuera la capital de los indígenas incas.

El encuentro con representantes de la piedad popular peruana tuvo lugar en la explanada de uno de los conjuntos arquitectónicos incas más emblemáticos, a dos kilómetros de Cusco, y a 3.700 metros sobre el nivel del mar.

Se trata de la etapa más exigente de este viaje sobre todo por la altura y los tres vuelos que tomará, tras la operación de cáncer en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho hace apenas un mes.

La lluvia que cayó durante la ceremonia no impidió que miles de fieles acompañaran al pontífice en este encuentro, muchos de los cuales habían pasado la noche en esta fortaleza del imperio inca, incluso con bajas temperaturas.

"Es innegable la belleza de este lugar que nos acoge en esta mañana. Sacsayhuamán, como un altar de piedra, se eleva hacia el cielo andino, a donde los antiguos subían buscando lo divino", afirmó el papa al inicio de su intervención en Cusco, donde permanecerá cerca de tres horas para después trasladarse a Pucallpa en la Amazonía.

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León XIV propuso conservar las tradiciones religiosas "especialmente en una época como la nuestra, marcada por divisiones, heridas, desconfianza y situaciones que dificultan que los hombres y las mujeres se reconozcan como miembros de una misma familia, hijos e hijas del mismo Padre".

Aseguró que "pueden ser de gran ayuda, como lugares donde reunirse a la luz de la fe y el amor", y puso el ejemplo de una procesión o una peregrinación, que pueden hacer "que caminen juntos quienes piensan de manera diferente".

También destacó que una fiesta patronal "puede convertirse en una oportunidad para reconciliarse, pedir perdón y empezar de nuevo, contribuyendo a extender una cultura de convivencia, atención mutua y paz".

Por ello, invitó a los fieles a hacer de estas celebraciones, que en Perú combinan las culturas originarias con las de la tradición católica, "una escuela de fraternidad y caridad".

Las tradiciones populares, añadió, constituyen "un tesoro invaluable de buenas enseñanzas, especialmente para las nuevas generaciones", y aseguró que "tienen la responsabilidad de devolverla enriquecida y renovada, sin temor a abrir nuevos caminos y a utilizar nuevas herramientas".

"El futuro de las costumbres no radica únicamente en conservar lo que se ha recibido, sino también en transmitirlo de manera viva", afirmó.

Al finalizar, León XIV encomendó a la Virgen Protectora de Cusco la renovación de la devoción popular y entregó la Rosa de Oro, con la que pidió "paz para esta tierra y fortaleza para quienes sufren".