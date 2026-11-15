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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 16:00

El primer ministro letón Kulbergs formará una coalición de centroderecha con nacionalistas

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Riga, 15 nov (EFE).- El partido del primer ministro letón en funciones Andris Kulbergs, la centrista-conservadora Lista Unida (AS), ha llegado a un acuerdo para formar una coalición de Gobierno con la nacionalista-conservadora Alianza-Nacional (NA), informó la portavoz del jefe del Ejecutivo, Elīna Šverna, en un comunicado este domingo.

Por EFE
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"Una coalición entre AS y NA puede garantizar una toma de decisiones rápida y unificada", declaró la portavoz y admitió al mismo tiempo que el estrecho margen que tendrá la coalición en el Saeima o Parlamento requerirá una estricta disciplina de voto y cooperación con otros partidos.

El comunicado de la oficina de Kulbergs anunció que el actual ministro de Defensa, Raivis Melnis, un independiente que sirvió anteriormente en las fuerzas armadas de Letonia, conservará su puesto, mientras que NA tendrá que nominar a tres candidatos para las carteras de Interior, Bienestar y Cultura.

Esto se interpreta como una señal de que los dos ministros de NA en el actual Gobierno saliente, el ministro de Interior Jānis Dombrava y el ministro de Cultura Nauris Puntulis, retendrán sus cargos.

Aunque Kulbergs se reunió con todos los partidos tras ganar las elecciones legislativas del pasado 3 de octubre, acabó por descartar al partido centrista-liberal Nueva Unidad (JV), de la exprimera ministra Evika Siliņa, como socio de coalición.

"No estoy convencido de que los partidos que han sido los principales arquitectos del sistema anterior estén dispuestos a cambiarlo de forma fundamental", declaró el primer ministro en funciones según el comunicado.

En una rueda de prensa la semana pasada, Kulbergs había denunciado las políticas de los gobiernos de años anteriores como responsables de la creciente deuda pública que obligará a introducir recortes y medidas de austeridad para evitar una crisis financiera.

Sin embargo, dijo que estaría dispuesto a cooperar con todos los partidos que apoyen sus prioridades de "seguridad nacional, finanzas sólidas, crecimiento económico y administración pública efectiva".

La Lista Unida de Kulbergs, una alianza electoral que incluye al Partido Verde, la Alianza Regional, el Partido de Liepāja y el partido Crecimiento, cuenta con 41 escaños de los 100 con que cuenta el Parlamento.

Con los 10 diputados de NA tendrá solamente una estrecha mayoría, pero el partido populista Letonia Primero (LPV), con 17 escaños, ha prometido apoyar al Gobierno de forma puntual.

Kulbergs fue nombrado primer ministro interino la pasada primavera, después de que la coalición encabezada por la centrista Siliņa colapsara debido a una crisis de Gobierno desencadenada por el impacto de dos drones ucranianos en el este del país báltico.

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