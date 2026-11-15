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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 11:50

El Señor de los Milagros sale al encuentro del papa León XIV en Lima

Imagen sin descripción

Lima, 15 nov (EFE).- La venerada imagen del Señor de los Milagros salió este domingo de su santuario en el centro histórico de Lima, del que sólo sale en procesión cada mes de octubre, para ser llevado en un vehículo hacia la Base Aérea de Las Palmas, donde el papa León XIV oficiará el lunes la última misa de su visita apostólica al Perú.

Por EFE
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La imagen del Cristo crucificado, que convoca cada año a miles de peruanos a su procesión en Lima y otras ciudades peruanas, salió de la Iglesia de las Nazarenas este domingo temprano llevada en hombros por la hermandad, ante la expectativa de los fieles que esperaban en los exteriores.

Dado que el traslado significa recorrer varios kilómetros hacia el sur de la ciudad, una ruta que no suele hacer la procesión anual, el Señor de los Milagros es conducido a la base aérea en el llamado 'Nazareno móvil', un camión de carga acondicionado para llevar la imagen en su plataforma.

La hermandad anunció previamente que el también llamado 'Cristo moreno', una de las imágenes religiosas más veneradas de América Latina, cruzará calles y avenidas para que los fieles puedan acompañarlo o verlo pasar para recibir su bendición.

La imagen del Señor de los Milagros será colocada cerca al altar construido en Las Palmas donde León XIV ofrecerá la misa del lunes, en su última actividad en el país.

Así, el fervor de los limeños por esta imagen católica se une este domingo con la expectativa que ya se siente en el sur de la ciudad por la misa que ofrecerá el Santo Padre en la enorme explanada de Las Palmas, donde se espera congregar a 1,2 millones de personas.

El papa León XIV dejó este domingo su amada ciudad de Chiclayo, donde fue obispo por ocho años, y se dirige a la surandina Cusco, donde hará un recorrido en 'papamóvil' hasta llegar a la fortaleza inca de Sacsayhuamán, ubicada en la parte alta de la ciudad, y encabezará un Encuentro con los Fieles y Representantes de la Piedad Popular.

Acto seguido, el Santo Padre bajará a la plaza mayor de Cusco, donde se encuentra la catedral y la basílica de la ciudad, para rezar desde el centro de la capital de los incas el ángelus que tradicionalmente realiza desde la Plaza de San Pedro, del Vaticano.

Ahí mismo entregará un sudario al Señor de los Temblores, el patrón de la ciudad.

Después de despedirse de Cusco, el papa viajará a la selvática Pucallpa para mantener en la tarde de este mismo domingo un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, y seguidamente oficiará una misa en la Villa Deportiva Regional de la ciudad.

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