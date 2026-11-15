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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 01:40

Expresidente mexicano recula tras polémica por atribuirse triunfo electoral de 2006

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Ciudad de México, 14 nov (EFE).- El expresidente mexicano Vicente Fox afirmó este sábado que nadie debe adjudicarse la voluntad expresada en las urnas y pidió seguir adelante después de desatar una polémica al asegurar que hizo ganar a Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de 2006 frente a Andrés Manuel López Obrador.

Por EFE
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“Me queda claro que nadie debe intentar adjudicarse lo que millones de mexicanos expresaron en las urnas”, señaló el exmandatario (2000-2006) -en un comunicado-.

Fox manifestó su respeto a las instituciones que organizaron y calificaron la elección y a quienes piensan distinto, aunque no mencionó expresamente sus declaraciones previas ni ofreció una disculpa.

“Hoy convoco a mirar hacia adelante”, añadió el ex jefe de Estado, al reivindicar su defensa de la democracia, la alternancia y las libertades, y asegurar que continuará participando en la vida pública.

El pronunciamiento llegó después de una entrevista con Juan Luis Cebrián, publicada el 1 de noviembre por el medio español The Objective, en la que Fox se atribuyó la victoria de Calderón, candidato de su Partido Acción Nacional (PAN).

“Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”, expresó en dicha entrevista.

También sostuvo que quería dejar la Presidencia en manos de su partido y que no habría acudido a entregar la banda presidencial a López Obrador si este hubiera ganado, al comparar la sucesión con decidir quién dirige una empresa.

Las declaraciones reavivaron la controversia sobre aquellos comicios.

Incluso la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reprodujo el fragmento en su conferencia del 3 de noviembre y sostuvo que daba la razón a quienes denunciaron un fraude contra López Obrador en 2006.

Por su parte, Luis Carlos Ugalde, entonces presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), rechazó que Fox hubiera hecho ganar a Calderón y defendió que el mandatario no controlaba el organismo ni contaba los votos.

El 9 de noviembre, ante la periodista Azucena Uresti, Fox reconoció: “Sí, sí, jugué en la línea, jugué al límite”, pero negó haber violado las reglas electorales o cometido fraude y atribuyó el triunfo panista a su gestión y a la campaña de Calderón.

El Tribunal Electoral validó en 2006 la victoria de Calderón por 233.831 votos, equivalentes a 0,56 puntos porcentuales, sobre López Obrador.

López Obrador, quien competía entonces su primera candidatura presidencial de la mano de la coalición izquierdista Por el Bien de Todos, desconoció los resultados, denunció un fraude electoral e impugnó los comicios.

Bajo la consigna “voto por voto, casilla por casilla”, exigió un recuento total y encabezó movilizaciones y un plantón de sus seguidores durante semanas en el Zócalo y el Paseo de la Reforma de la capital mexicana.

Tras la validación del triunfo de Calderón, López Obrador mantuvo su rechazo y el 20 de noviembre de 2006 rindió protesta como “presidente legítimo” en una ceremonia simbólica en el Zócalo.

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