Filipinas y Australia firman un acuerdo de cooperación en defensa durante la ASEAN

Albanese celebró en X el acuerdo, del que se desconocen detalles hasta ahora, al asegurar que servirá para llevar "la cooperación en materia de defensa al siguiente nivel", más allá de los ejercicios militares compartidos en los que participaron miles de militares en años anteriores.

"Miles de australianos ya se entrenan con Filipinas cada año. Y hoy (...) estamos llevando esa cooperación aún más lejos", apuntó el líder laborista al pie de fotografías en las que posó junto al secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro.

Por su parte, el Departamento de Defensa del archipiélago indicó en Facebook que este pacto "sienta las bases para seguir potenciando los vínculos y la cooperación en materia de defensa en áreas de interés mutuo, tomando como referencia los acuerdos bilaterales ya existentes".

"Esta firma constituye un nuevo hito en la duradera asociación de defensa entre ambas naciones, reafirmando el compromiso de los dos países de fortalecer su cooperación bilateral en defensa y promover sus intereses compartidos en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad regional", añadió Manila.

Ambos países habían firmado en agosto de 2025 una declaración de intenciones para alcanzar un acuerdo de cooperación en materia de defensa, y se dieron poco más de un año para su ratificación.

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Teodoro explicó que la intención del acuerdo sería, entre otras cuestiones, facilitar futuros ejercicios militares y oficializar reuniones anuales entre sus ministros de Defensa.

Manila ha denunciado las acciones de Pekín en la región, cuyas reivindicaciones territoriales de la mayor parte del mar de China Meridional chocan con posiciones de países como Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunéi o Taiwán.

En respuesta a su prolongado pulso con Pekín en una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial, que alberga el 12 % de los caladeros globales y posibles reservas de petróleo y gas, Filipinas ha buscado reforzar su alianza con EE.UU. y otros países como Australia o Japón.