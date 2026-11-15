Francia intercepta un semisumergible con varias toneladas de cocaína en el Atlántico

Cuando la fragata francesa se aproximó a la embarcación, que navegaba sin bandera, tres de sus ocupantes se lanzaron al agua, mientras que el cuarto activó un mecanismo para provocar el hundimiento de la nave.

Los militares lograron rescatar a los cuatro tripulantes y recuperar 146 kilos de droga. El resto de la carga se hundió con el semisumergible, según el comunicado.

La investigación judicial y la droga recuperada han quedado en manos de la Oficina Antidroga (OFAST) del Caribe, mientras que los cuatro sospechosos han sido detenidos.

Las autoridades han calificado de "inédita" esta operación para la Marina francesa, que contó con el apoyo de un helicóptero embarcado y de un avión estadounidense de patrulla marítima.