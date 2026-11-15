Hutíes dicen haber tomado importante zona en Bab al Mandeb tras salida del Ejército yemení

Una fuente militar hutí declaró a la cadena de televisión Al Masirah, perteneciente al grupo, que la operación abarcó más de 60 kilómetros de terreno montañoso accidentado, que se extendían desde las montañas en el oeste y la zona de Al Maqatirah en el este, en la provincia meridional de Lahj.

Según la fuente, la ofensiva incluyó feroces enfrentamientos que infligieron importantes pérdidas humanas y materiales a las fuerzas gubernamentales, obligándolas a retirarse del aeródromo de Dhubab, las afueras de Kahboub, y de las posiciones cercanas a Bab al Mandeb.

Según el relato hutí, el avance se extendió hacia el sur a lo largo de las líneas del frente costero, lo que otorgó al movimiento el control sobre una extensa franja de territorio que rodea el estrecho desde el este.

El anuncio se produce después de que las Fuerzas Armadas del Sur del Yemen confirmaran el domingo su retirada del aeródromo de Dhubab y de la zona de Bab al Mandeb, describiendo la medida como un redespliegue destinado a reforzar las defensas en torno a Aden y las gobernaciones vecinas del sur y llevar a cabo operaciones para levantar el asedio hutí a Taiz.

El estrecho de Bab el Mandeb se extiende entre el Yemen y el Cuerno de África, conectando el mar Rojo con el golfo de Aden y el océano Índico, por lo que es un punto estratégico para el transporte marítimo internacional entre Europa y Asia a través del canal de Suez.

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El control del litoral circundante y de los accesos montañosos proporciona a los hutíes una mayor profundidad estratégica y una capacidad potencialmente mayor para amenazar el transporte marítimo comercial, aunque las ganancias territoriales no se traducen automáticamente en el control del tráfico marítimo.

Los últimos acontecimientos también tienen implicaciones para Arabia Saudí, que depende de los puertos y las rutas marítimas del mar Rojo para transportar petróleo y otras exportaciones, sobre todo porque las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz aumentan la presión sobre el transporte regional de energía.

Los hutíes avanzaron hacia el sur en septiembre, acercando sus fuerzas a Bab al Mandeb, si bien ya controlan gran parte del noroeste del Yemen, incluida la capital, Saná, y las zonas más pobladas del país.

El conflicto más amplio, que se reavivó tras el colapso de la tregua negociada por la ONU en 2022, se ha entrelazado cada vez más con la confrontación regional que involucra a Irán, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí.