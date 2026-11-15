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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 15:55

Hutíes reivindican nuevos ataques con misiles contra Riad y posiciones saudíes en el Yemen

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Saná, 15 nov (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este domingo nuevos ataques con misiles balísticos contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid y el Centro Financiero de Riad, así como contra concentraciones de fuerzas saudíes en la provincia suroccidental yemení de Lahj, en medio de los enfrentamientos entre los insurgentes y Arabia Saudí.

Por EFE
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El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de X que los proyectiles impactaron directamente en sus objetivos y causaron decenas de muertos y heridos, además de destruir un elevado número de vehículos. Estas afirmaciones no han podido ser verificadas de forma independiente.

Asimismo, indicó que los insurgentes dispararon otros seis misiles balísticos contra posiciones de las fuerzas saudíes en el campamento de Qawah y zonas adyacentes, en la provincia de Lahj, donde afirmó que se encontraban efectivos saudíes.

Sarea negó las informaciones difundidas por Arabia Saudí sobre la interceptación de dos drones en los cielos de La Meca y otro en Medina, y las calificó de "mentira y calumnia".

El portavoz insistió en que las operaciones de los hutíes contra territorio saudí se dirigen exclusivamente contra instalaciones petroleras y bases militares, y acusó a Riad de utilizar la protección de los lugares sagrados del islam para ocultar sus pérdidas militares.

La reivindicación se produce en una jornada marcada por nuevos acontecimientos en el frente yemení, después de que los insurgentes anunciaran haber expulsado a fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí de varias posiciones estratégicas próximas al estrecho de Bab el Mandeb, en la costa occidental del país.

Los hutíes también anunciaron este domingo la liberación unilateral de 600 soldados gubernamentales capturados durante los combates en la frontera con Arabia Saudí en 2018 y 2019, en una operación verificada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Los ataques contra Riad se enmarcan en la reactivación desde septiembre de los enfrentamientos entre los insurgentes, que controlan la capital yemení, Saná, y buena parte del noroeste del país, y el Gobierno reconocido internacionalmente, respaldado militarmente por Arabia Saudí desde 2015.

El movimiento rebelde ya reivindicó el pasado miércoles un ataque contra el aeropuerto Rey Khalid de Riad con tres misiles guiados y otro contra una estación de bombeo de petróleo en la región saudí de Yanbu, mientras negó haber atacado las ciudades santas de La Meca y Medina.

Estas acciones se producen en un contexto de creciente tensión en torno a las rutas marítimas estratégicas de la región, especialmente el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Aden y constituye un paso fundamental para el comercio internacional entre Europa y Asia a través del canal de Suez.

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