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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 12:15

Irak aumenta la producción de crudo para reforzar su capacidad petrolera

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Bagdad, 15 nov (EFE).- La Compañía Petrolera Maysan, en el sur de Irak, ha incrementado la producción de crudo de su planta de separación de gas de Noor hasta los 10.373 barriles diarios, frente a los 9.291 anteriores, en un nuevo esfuerzo de las autoridades iraquíes por reforzar la capacidad petrolera del país en medio de las dificultades para exportar hidrocarburos por la guerra de Irán.

Por EFE
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El director general de la compañía, Husein Kazim Laibi, anunció en un comunicado este aumento, que atribuyó al trabajo y la experiencia del personal nacional, así como a la aplicación de los planes estratégicos del Ministerio de Petróleo para maximizar la producción y contribuir a la economía iraquí.

Laibi señaló que la planta cuenta actualmente con 18 pozos conectados y destacó que el incremento responde a las mejoras introducidas en las operaciones técnicas y de ingeniería, destinadas a optimizar la producción y aprovechar los recursos disponibles.

El avance se produce en un momento en el que Irak trata de incrementar su capacidad de producción y exportación de petróleo, después de que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y las restricciones al tráfico en el estrecho de Ormuz afectaran gravemente a sus ventas de crudo al exterior.

El pasado 19 de octubre, el ministro iraquí de Petróleo, Basem Mohamed Judair, afirmó que las exportaciones del país habían superado los 3,4 millones de barriles diarios, acercándose a los niveles anteriores al conflicto, gracias a la utilización de rutas alternativas a través del puerto turco de Ceyhan y de territorio sirio, además del estrecho de Ormuz.

Irak, segundo mayor productor de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), depende de los ingresos del crudo para financiar alrededor del 85 % de sus recursos públicos, por lo que el aumento de la producción y la diversificación de las vías de exportación se han convertido en prioridades para las autoridades de Bagdad.

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