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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 15:05

Israel detiene en Cisjordania a un colaborador de la agencia AFP en una redada nocturna

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Jerusalén, 15 nov (EFE).- Las fuerzas israelíes detuvieron este domingo en una redada nocturna en su casa de Burqin (norte de Cisjordania ocupada) al periodista palestino Mohamed Atiq, colaborador de la agencia francesa AFP, según confirmaron el Ejército israelí y su esposa en un comunicado de la agencia.

Por EFE
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Atiq, de 34 años y videoperiodista que colabora con el medio desde hace tres años en Cisjordania, fue sacado de su casa con los ojos vendados, según relató su mujer, Ansam Atiq, a la agencia francesa.

"Pese a que Mohamed gritaba '¡Ya abro!', siguieron destrozando la puerta hasta arrancarla de sus bisagras. Más de diez soldados irrumpieron dentro para registrar la vivienda, mientras otros se quedaron fuera", relató.

Según su esposa, que espera el primer hijo de la pareja para dentro de un mes, los soldados entraron a la 1.30 hora local (23.30 del sábado GMT), confiscaron los dos teléfonos de Atiq, arrojaron por el balcón su cámara de AFP y le negaron ponerse un abrigo.

Un portavoz del Ejército israelí confirmó a AFP la detención y se limitó a alegar, sin aportar pruebas ni más detalles, que el periodista es "sospechoso de tener vínculos" con Hamás. Se desconoce adónde fue trasladado.

Las fuerzas armadas israelíes no se han pronunciado públicamente sobre el arresto.

AFP se mostró "muy preocupada": "Exigimos que las autoridades israelíes expliquen claramente por qué está detenido y aporten pruebas. De no hacerlo, debe ser puesto en libertad de inmediato", señaló la agencia en el texto.

En agosto, las fuerzas israelíes ya detuvieron cerca de su casa, en las inmediaciones de Ramala (centro de Cisjordania), a otro colaborador de AFP, Mohamed Awad, a quien acusaron, también sin pruebas, de "promover ataques terroristas", y que sigue detenido.

Con la detención de Atiq, que ya había sido arrestado en el pasado, son 38 los periodistas palestinos encarcelados actualmente en prisiones israelíes, entre ellos cinco mujeres, según el Club de Presos Palestinos, que denunció además que otros dos periodistas de Gaza permanecen en paradero desconocido desde el 7 de octubre de 2023.

La organización denunció que Israel recurre a la "detención administrativa" (sin cargos ni juicio), a "expedientes secretos" y a acusaciones vagas de "incitación" para "criminalizar el trabajo periodístico".

Entre otros casos, citó el del periodista Samer Yuweira, de Nablus (norte de Cisjordania), que sigue detenido pese a una orden judicial de liberación emitida la semana pasada, después de que la Fiscalía pidiera prorrogar su arresto para estudiar dictarle una orden de detención administrativa.

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