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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 04:30

Israel mata a un alto mando del brazo armado de Hamás en el sur Gaza

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Jerusalén, 15 nov (EFE).- El Ejército israelí mató a un alto mando de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado del grupo islamista Hamás, en un ataque contra el sur de la Franja de Gaza, según informó este domingo en un comunicado.

Por EFE
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"Durante la noche del sábado, las FDI (Fuerzas de defensa de Israel) y el Shin Bet (servicio de inteligencia interior) llevaron a cabo un ataque en el sur de la Franja de Gaza en el que eliminaron al terrorista Samir Mahmud Hasan Abu Yunes, comandante de la Brigada de Rafah dentro del ala militar de Hamás", recoge la nota castrense.

Según las fuerzas israelíes, Abu Yunes ascendió al cargo tras la muerte en septiembre del anterior comandante de la brigada, Nael Abu Obeid, por lo que ocupó el puesto cerca de dos meses.

El comunicado lo describe como una figura clave entre los altos mandos de Hamás, y lo acusa de dirigir a los milicianos de esta brigada sureña en ataques contra soldados y civiles israelíes, así como de trabajar para restablecer las capacidades militares del grupo armado palestino.

Hamás confirmó su muerte en un comunicado, en el que lo identificó como "un dirigente destacado" y miembro del Consejo Militar de las Brigadas Al Qasam.

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero en los que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Este jueves, el Ejército israelí bombardeó el ala quirúrgica del hospital gazatí de Naser, en un ataque que mató a 7 personas y tenía como objetivo, según los militares, la muerte de otro miliciano.

El último balance del Ministerio de Sanidad gazatí eleva a 1.643 los muertos y a 5.964 los heridos por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre de 2025. En ese periodo se han recuperado además los cuerpos de 850 personas de entre los escombros.

Desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza en octubre de 2023, al menos 74.695 personas han muerto y 176.093 han resultado heridas en la Franja, según el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

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