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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 14:20

'Jaleos', un documental que explora el origen del flamenco y su influencia americana

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Huelva (España), 15 nov (EFE).- "Las músicas y los bailes que acaban conformando el flamenco vienen de América". Eso es lo cuenta el director español Isaki Lacuesta en su documental 'Jaleos', que se presentó este domingo en el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

Por EFE
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El guionista Pedro G. Romero defendió en una rueda de prensa "una vocación atlántica de este arte, más que mediterránea", algo que queda claro en un documental que, a través de imágenes de archivo, explora las facetas menos conocidas del flamenco.

El documental, que participa en la Sección Acento del festival, parte "de un exhaustivo trabajo de archivo, testimonios sonoros y grabaciones contemporáneas" de artistas como C. Tangana, Alba Flores y Soleá Morente, explicó Romero.

A través de estos materiales, la película explora las facetas menos conocidas del flamenco y establece conexiones entre esta expresión artística y la cultura de masas de los siglos XX y XXI.

Durante la rueda de prensa, el guionista destacó la importancia de presentar la película en el Festival de Huelva, al que definió como "el gran escaparate del cine iberoamericano", y subrayó, además, la dimensión atlántica del flamenco y los intercambios culturales que han contribuido a su formación.

Uno de los ejemplos más claros es el origen peruano del cajón, uno de los instrumentos más habituales del flamenco, que llegó a España en los años setenta de la mano del músico brasileño Rubén Dantas.

'Jaleos' realiza un viaje por el flamenco y su relación con la modernidad en una obra que lo aborda desde una perspectiva poco convencional ya que la obra de Lacuesta cuestiona las narrativas establecidas para abrir nuevas vías de interpretación.

Casi ocho años de trabajo por el intenso trabajo de investigación y documentación para plantear un recorrido por las conexiones del flamenco "con otras culturas y con las transformaciones de la sociedad contemporánea".

Un documental que descubre al gran público que en 1894 Thomas Edison, experimentando con el kinetoscopio, filmó a la primera mujer bailando flamenco -'Carmencita' (Carmen Doucet)-, "la Beyoncé del momento" en los escenarios de Broadway, explica el filme.

También habla de la fascinación del nazismo por el flamenco, con una historia tremenda, la de la película 'Tierra baja' (1954), dirigida, coescrita, editada y protagonizada por la cineasta alemana Leni Riefenstahl, que llegó a utilizar a judíos presos en campos de concentración -a los que luego devolvieron- como figurantes para simular una fiesta flamenca.

Ver a Riefenstahl tratando de tocar las castañuelas es uno de los mejores momentos del documental.

Un documental por cuyas imágenes se puede ver el arte de La Argentina, Carmen Amaya, Imperio Argentina, Manolo Caracol o Lola Flores, pero también la obra de artistas que usaron el flamenco como inspiración, como Man Ray, Picasso o Picabia.

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