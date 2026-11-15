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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 05:15

Jordania condena a muerte a autores del atentado contra una iglesia que causó 9 muertos

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Amán, 15 nov (EFE).- La Justicia jordana condenó este domingo a la pena de muerte a los tres autores del atentado contra una iglesia ortodoxa griega del pasado 23 de octubre, que dejó nueve personas muertas y causó 40 heridos, informó la agencia oficial jordana Petra.

Por EFE
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El Tribunal de Seguridad del Estado dictó sentencia condenando a la pena de muerte a los tres autores por seis delitos, entre ellos uno principal por "actos de terrorismo que resultaron en la muerte de nueve personas (en nueve cargos distintos)", añadió la agencia.

También se les imputan dos delitos de comisión de "actos terroristas con armas y municiones" en complicidad, así como la "posesión de armas con la intención de utilizarlas para cometer atentados terroristas" y la "tenencia de municiones" con el mismo propósito.

La lista de condenas incluye, además, "conspiración para llevar a cabo actos terroristas con armas" y promoción de las ideologías de un grupo terrorista.

Los cargos se sustentan en distintos artículos de la Ley Antiterrorista número 55 de 2006 y del Código Penal número 16 de 1960, según el comunicado de la Fiscalía.

Uno de los autores del ataque terrorista fue condenado también por "proporcionar fondos destinados a la financiación de actos terroristas".

"Cabe señalar que esta resolución judicial, dictada por el Tribunal de Seguridad del Estado, está sujeta a recurso ante el Tribunal de Casación y se considera recurrida por ministerio de la ley", indicó Petra.

El atentado contra la iglesia de San Jorge, situada en Hamud, en la provincia de Karak, conmocionó a Jordania, donde este tipo de ataques son poco habituales y el país suele presentarse como un ejemplo de convivencia entre comunidades religiosas.

Las autoridades jordanas atribuyeron el ataque al grupo yihadista Estado Islámico (EI), aunque la organización no ha reivindicado el atentado hasta el momento.

En respuesta, Jordania bombardeó varias posiciones en el sur de Siria que consideraba vinculadas a la organización, operación que abrió una brecha diplomática con Damasco, que denunció la falta de coordinación previa y calificó los ataques de violación de su soberanía.

Las autoridades sirias informaron de al menos siete muertos en los bombardeos, entre ellos tres niños y un anciano, mientras que Amán aseguró haber abatido a más de una veintena de miembros del EI.

Después del ataque, el Gobierno jordano inició una reforma de varias leyes relacionadas con el terrorismo que contempla endurecer las penas para los autores de estos delitos, elevar las condenas mínimas de cinco a diez años de prisión y establecer penas de hasta 15 años o incluso la pena de muerte en determinados casos.

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