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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 10:05

José Antonio Kast llega a Vietnam en visita oficial antes de su viaje a China para la APEC

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Bangkok, 15 nov (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó este domingo a Hanói para iniciar una visita oficial a Vietnam que se extenderá hasta el martes, cuando viajará a China para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad de Shenzhen.

Por EFE
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El mandatario aterrizó en el aeropuerto internacional de Noi Bai, donde fue recibido por una delegación del Gobierno vietnamita. Se espera que celebre reuniones de alto nivel desde el lunes, incluyendo un encuentro con el máximo dirigente del país, To Lam, quien se encontraba hoy en Camboya.

Junto a Kast viajaron el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas; y el canciller Francisco Pérez Mackenna; entre otros altos funcionarios, que le seguirán también a la cita en China -donde podría reunirse en una bilateral con Xi Jinping, según medios chilenos- y a la última parada de su gira asiática, en Japón.

"La visita se produce en el año en que Vietnam y Chile conmemoran el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas", remarcó este domingo la prensa oficial vietnamita.

Kast, por su parte, compartió en Instagram un breve video con imágenes de su arribo a Hanói, y recordó que se trata de la primera etapa de "una misma agenda de crecimiento" para Chile, sin agregar más detalles.

"Vietnam ofrece posibilidades reales para las empresa chilenas. Buscaremos estrechar vínculos con la que es una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático, un mercado de 100 millones de personas, de rápido crecimiento y nuestro principal socio comercial en dicha región", subrayó Pérez Mackenna en una nota de prensa oficial.

El presidente chileno debutará en la APEC, integrada por 21 economías que representan cerca del 67 % del intercambio comercial de Chile y reciben alrededor del 75 % de las exportaciones del principal productor de cobre del mundo.

Se trata también del primer viaje oficial a China que hace el gobernante ultraconservador desde que llegó al poder en marzo.

Kast se ha mostrado como un aliado ideológico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo país es el principal inversionista extranjero en Chile.

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