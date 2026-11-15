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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 01:40

Jueza frena cierre de parque en Washington donde Trump busca renovar un campo de golf

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Nueva York, 14 nov (EFE).- Una jueza federal impidió este sábado al Gobierno de Donald Trump cerrar durante las dos próximas semanas el parque East Potomac de Washington, donde el mandatario busca renovar un histórico campo de golf público.

Por EFE
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La jueza Ana Reyes ordenó hoy tras una audiencia que el parque "debe permanecer abierto y accesible al público", precisamente un día antes del cierre del espacio, incluyendo el campo de golf, anunciado previamente por Trump.

Reyes citó una "directiva" de Trump al Departamento del Interior sobre el cierre previsto de mañana y consideró que imponía una "obligación jurídica" a la agencia sin "admitir" que su pretensión era "empezar el trabajo del rediseño".

"El Gobierno propone cerrar un parque histórico disfrutado a diario por los washingtonianos de todo tipo, indefinidamente. El cierre perjudicaría irreparablemente a los demandantes, que lo usan regularmente para actividades recreativas", afirmó.

La demanda, presentada por la organización D.C. Preservation League y dos golfistas, alega que el Gobierno no ha evaluado adecuadamente las consecuencias ambientales y patrimoniales del proyecto.

El proyecto, anunciado por Trump en marzo de 2025, pretende transformar el campo de golf East Potomac Golf Links, situado en una isla artificial al sur de la explanada nacional, en un recinto capaz de albergar torneos profesionales.

No obstante, en enero de 2026 comenzó el litigio tras el inicio de la tala de árboles, y la jueza paralizó las obras hasta el 26 de octubre, prohibiendo a la Administración realizar "ninguna modificación irreparable".

El pasado 26 de octubre, la magistrada dio otro revés al Gobierno Trump al prohibirle indefinidamente la tala de árboles mientras dure el proceso en los tribunales.

Reyes, en su orden de hoy, impuso el bloqueo al cierre durante las próximas dos semanas y lamentó que "el Departamento del Interior ha pasado de quitar árboles a quitar a la gente".

Hoy mismo, Trump arremetió en su red social Truth Social contra la isla, llamándola "trash island" (isla de la basura), y asegurando que "la jueza Ana Reyes no quiere que arreglemos de forma rápida y económica el campo" de golf.

También insistió en que "atraerá el Abierto de Estados Unidos, el Campeonato de la PGA, la Ryder Cup y la Presidents Cup" y prometió a los residentes de Washington DC un descuento del 50% "en todas y cada una de las tarifas".

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