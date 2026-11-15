La ASEAN aboga por "reconectar" con la Birmania golpista de forma "calibrada"

"Abogamos por una reconexión calibrada" con Birmania, dijo en una rueda de prensa en Manila la secretaria de Asuntos Exteriores filipina y enviada especial para Birmania de la ASEAN, Theresa Lazaro, después de una reunión de los líderes del bloque en Manila con motivo de su cumbre anual.

Manila celebra la reunión de líderes desde hoy y hasta el martes, con la que concluye su presidencia anual del bloque, formado por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental.

Al encuentro acudieron los líderes del Sudeste Asiático salvo Birmania, pues el grupo no invita al jefe del régimen castrense, Min Aung Hlaing, si bien hay cada vez más voces regionales que abogan por acercar posturas con el Gobierno militar, sobre todo Tailandia y Malasia, pese al persistente conflicto y a la retención de prisioneros políticos, entre ellos la nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

"Denunciamos los actos de violencia de Birmania contra civiles y urgimos a todas las partes involucradas a tomar pasos concretos para parar inmediatamente la violencia indiscriminada y a proteger a la población", subraya un comunicado del grupo divulgado hoy.

Por su parte, el presidente filipino, anfitrión de la cita, Ferdinand Marcos Jr., dijo que la ASEAN se mantiene "fiel a los principios del consenso de cinco puntos", durante su intervención tras su reunión con sus pares del bloque.

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Este acuerdo incluye el fin de la violencia contra civiles, un diálogo entre todas las partes y la liberación de todos los presos políticos.

Según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos (AAPP) de Birmania, más de 15.000 personas continúan detenidas desde el golpe, entre ellas Suu Kyi, y más de 8.600 han muerto en manos de los militares, mientras la ONU y otros organismos denuncian la continua violencia de las fuerzas armadas contra la población.

El levantamiento militar acabó con diez años de transición democrática, liderada por Suu Kyi, y exacerbó el conflicto civil de décadas que asola el país, con el Ejército enfrentado a guerrillas étnicas y milicias prodemocracia formadas desde el golpe.

El pasado diciembre, la junta militar organizó unas elecciones sin oposición real tras la que nombró presidente al general golpista, Min Aung Hlaing, en medio de intentos de salir del ostracismo regional e internacional.

Además de los países del bloque, la ASEAN invita a la cumbre a los líderes de sus socios al encuentro, reuniones que comenzarán mañana.

Así, han confirmado asistencia el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien no llegará hasta el martes, último día de la cumbre; el canadiense Mark Carney; la japonesa Sanae Takaichi; el indio Narendra Modi; el surcoreano Lee Jae Myung; el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien se marchó este domingo; el australiano Anthony Albanese; y el neozelandés Christopher Luxon.

China envía a su primer ministro, Li Qiang, en lugar de al presidente, Xi Jinping, y Rusia al canciller, Serguéi Lavrov. También participan el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.