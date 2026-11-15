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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 13:35

La derecha francesa intenta cerrar filas ante el avance de Le Pen y Mélenchon

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París, 15 nov (EFE).- El ex primer ministro francés Édouard Philippe aceptó este domingo participar en una reunión con los principales candidatos de la derecha y el centro para tratar de cerrar filas y evitar la debacle electoral que les auguran los sondeos en las presidenciales de 2027 frente a la ultraderechista Marine Le Pen y el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

Por EFE
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A la reunión, propuesta por el presidente del Senado, Gérard Larcher, asistirán también Gabriel Attal (antiguo primer ministro de Macron y dirigente del partido centrista Renacimiento), Bruno Retailleau (presidente de Los Republicanos) y David Lisnard (Nouvelle Énergie y alcalde de Cannes), con el objetivo de acordar un método para designar un candidato único a comienzos del próximo año.

Philippe, sin embargo, ha vuelto a dejar claro que no participará en unas primarias.

"Si es para hablar de cómo reunir a la derecha y al centro, estaré encantado de participar, pero si es para volver a hablar de unas primarias, no veo el interés. No participaré. Punto", declaró al diario Le Parisien el ex jefe del Gobierno, que actualmente dirige el partido centrista Horizons.

La iniciativa responde a la fragmentación de las candidaturas de la derecha y el centro, cuyos principales aspirantes no lograrían pasar a la segunda vuelta según los últimos sondeos, que sitúan en cabeza a la ultraderechista Marine Le Pen y al líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

Una encuesta del instituto Elabe publicada este sábado por la cadena BFMTV y el diario 'La Tribune Dimanche' atribuye a Le Pen entre el 31 % y el 33 % de los votos en la primera vuelta y a Mélenchon entre el 17 % y el 18,5 %, mientras que Philippe obtiene entre el 9,5 % y el 15 %, dependiendo de los candidatos que concurran.

El sondeo también refleja la dispersión del voto con la entrada en la carrera del campeón olímpico de judo Teddy Riner, que obtiene un 4,5 % en uno de los escenarios estudiados, por delante de Attal y Retailleau.

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