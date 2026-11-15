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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 21:50

La economía japonesa se contrajo un 0,02 % de julio a septiembre por la caída del consumo

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Tokio, 16 nov (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Japón se contrajo a un ritmo del 0,02 % entre julio y septiembre en comparación con el anterior trimestre, principalmente por una bajada del consumo privado, que representa más de la mitad de la economía japonesa.

Por EFE
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Las exportaciones se redujeron un 0,2 %, en comparación con el aumento del 1,6 % del trimestre anterior, mientras que las importaciones subieron un 2,5 %, frente a la caída del 1,3 % del anterior trimestre.

En comparación con el mismo período de 2025, la economía japonesa experimentó un crecimiento del 1,1 %, según el informe preliminar publicado este lunes por la Oficina del Gabinete del país asiático.

En los dos primeros trimestres de este 2026 el PIB japonés había crecido un 0,5 % y un 0,4 % intertrimestal, respectivamente, de acuerdo a los datos gubernamentales revisados.

Entre los factores que más contribuyeron a la contracción del indicador destaca una caída del 0,3 % del consumo privado, que representa prácticamente el 60 % de la economía japonesa y ya marca su segundo trimestre consecutivo a la baja.

También se redujo, un 1,1 %, la inversión inmobiliaria, mientras que la inversión corporativa creció un 1,6 %, frente a la caída del 0,4 % del trimestre previo.

La inversión pública se redujo un 1,1 % intertrimestral, después de caer un 0,6 % en el trimestre anterior.

A nivel interanual, la economía japonesa mantiene la senda del crecimiento pese a que el consumo de los hogares se redujo un 0,3 %, mientras la inversión inmobiliaria creció un 4,1 % y la corporativa un 2,1 %.

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