La Feria del Libro de Miami arranca con el actor Tony Shalhoub y casi 500 autores

Considerado uno de los mayores encuentros literarios de Estados Unidos, la Feria del Libro de Miami reunirá del 15 al 22 de noviembre multitud de obras de escritores anglosajones y latinos, a imagen de la ciudad que sirve de nexo entre América Latina y el país norteamericano.

En el apartado en español, el Programa de Autores Iberoamericanos abrirá este mismo domingo con el escritor peruano Santiago Roncagliolo, quien presentará su novela 'El pastor y los lobos' junto a la periodista mexicana María Antonieta Collins.

El cartel de esta edición también reúne a otras voces hispanas como el peruano Jaime Bayly, el chileno Roberto Ampuero y las escritoras mexicanas Reyna Grande y Martha Bátiz, consolidando a la cita de Miami como uno de los principales escaparates de la literatura en español en Estados Unidos.

Además de las habituales casetas de venta de libros, la feria también acogerá charlas, música en vivo y actividades especiales durante los próximos días.

El plato fuerte literario de la apertura lo protagonizará el actor Shalhoub junto con su hija, la escritora y productora Josie Adams, quienes debutan como coautores presentando sus memorias 'Pensábamos que nunca se irían: Reflexiones sobre la comida y la familia', un recorrido por cuatro generaciones de tradiciones libanesas-estadounidenses que incluye una veintena de recetas.

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Esta jornada también contempla la participación de la autora Zibby Owens, que conversará con Rochelle B. Weinstein sobre su libro de ensayos 'Entre capítulos: Cómo empecé de nuevo, me arriesgué y encontré mi camino', así como de Alex Mayyasi y Alexi Horowitz-Ghazi, del popular pódcast económico 'Planet Money' de la radio pública NPR, quienes analizarán las fuerzas económicas cotidianas a raíz de su primer libro conjunto.

Impulsada por el Miami-Dade College (MDC), la feria celebrará también este domingo una fiesta callejera gratuita en el campus Wolfson de la universidad dedicada al arte narrativo y la cultura de la música 'dance' en Miami.

Fundada en 1984 por el Miami Dade College, la Feria del Libro de Miami mantiene una programación continua durante todo el año para fomentar la lectura, con iniciativas como el Festival del Libro de Little Haiti y el programa 'Books for Free', que distribuye ejemplares gratuitos a niños y familias del condado de Miami-Dade.