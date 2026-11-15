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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 15:15

La Fiscalía mexicana investiga el asesinato del periodista Eduardo Flores en Acapulco

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Ciudad de México, 15 nov (EFE).- El periodista mexicano Eduardo Flores Salado fue asesinado la noche del sábado en Acapulco, en el estado sureño de Guerrero, donde la Fiscalía abrió una investigación por homicidio calificado, informó este domingo la institución.

Por EFE
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En un comunicado, la Fiscalía General del Estado precisó que los hechos ocurrieron la noche del 14 de noviembre en el municipio de Acapulco de Juárez.

La Federación de Periodistas de Acapulco confirmó el fallecimiento del comunicador mediante una esquela en la que expresó sus condolencias a familiares y amigos.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo Eduardo Flores Salado”, señaló la organización en el mensaje fechado este domingo.

Los reportes preliminares apuntan a que fue encontrado sin vida en una localidad cercana a La Sabana, en la periferia del puerto, en el sur del país.

Flores Salado colaboraba con Enfoque Informativo y anteriormente había trabajado en el periódico Novedades de Acapulco.

La Fiscalía indicó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y especialistas forenses comenzaron las diligencias tras conocer los hechos, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

La institución añadió que continuará las investigaciones para determinar las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

El caso ocurre en un contexto de violencia persistente contra la prensa mexicana.

La organización Artículo 19 recordó el pasado 2 de noviembre que había documentado 181 asesinatos de periodistas desde 2000.

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) contabilizó en un informe publicado el 20 de octubre 169 periodistas asesinados en México desde 2006, incluidos ocho durante 2026, sin contabilizar.

La organización señaló que el 99 % de los crímenes de esas dos décadas no había sido esclarecido por completo.

Guerrero figura, junto con Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Tamaulipas, entre los cinco estados que concentran la mitad de los asesinatos registrados por RSF en ese periodo.

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