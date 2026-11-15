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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 17:50

La Fiscalía paraguaya incauta avioneta perteneciente al grupo que controlaba Ueno bank

Imagen sin descripción

Asunción, 15 nov (EFE).- La Fiscalía de Paraguay incautó este domingo una aeronave con matrícula estadounidense que pertenece al Grupo Vásquez, el conglomerado de empresas que controlaba la entidad financiera Ueno bank, intervenida hace casi dos semanas por el Banco Central (BCP) mediante un proceso de liquidación tras presentar problemas de solvencia financiera.

Por EFE
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El Ministerio Público informó en un comunicado que la incautación se produjo durante "un allanamiento en uno de los hangares del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi", el principal del país y que sirve a la capital Asunción, en el marco de la causa penal por el vaciamiento de Ueno bank.

Mientras que Francisco Cabrera, uno de los fiscales intervinientes, dijo a periodistas que la aeronave será entregada a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), para que disponga de ella.

Según el medio local ABC Color, se trata de un jet Gulfstream Aerospace G-IV que tiene número de serie 1260 y fue ensamblado en Estados Unidos en 1995.

Cabrera precisó que el aparato "pertenece a una empresa paraguaya que hizo un fideicomiso" en Estados Unidos, y que a través de este instrumento, a su vez, se autoriza a otra empresa paraguaya para que opere el jet.

Con todo, evitó dar los nombres de las empresas involucradas.

Cabrera dijo además que la Fiscalía encontró documentos que certifican que la aeronave fue alquilada varias veces por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sin mayores detalles.

Ueno bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de liquidación ordenado por el BCP, lo que congeló los fondos de los más de 2,94 millones de clientes que la entidad reportaba tener.

El escándalo afectó hasta al presidente Santiago Peña, quien fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de que se conociera de la intervención.

El exgobernante fue detenido horas después, tras el juicio político en el Senado que lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones" y lo desalojó del poder.

También fueron detenidos por el caso los cinco miembros del directorio del BCP, incluido el expresidente del emisor, Carlos Carvallo, acusados por la Fiscalía de integrar un grupo criminal junto a Peña y quien fuera uno de los dueños del banco, el empresario Miguel Vásquez, a su vez capturado junto a otros siete exdirectivos de la entidad.

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