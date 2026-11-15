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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 15:25

La fuerza antidrogas de Bolivia incinera siete toneladas de marihuana en estado natural

Imagen sin descripción

La Paz, 15 nov (EFE).- La fuerza antinarcóticos de Bolivia desmanteló 15 viveros rústicos con plantaciones de marihuana hallados en un municipio rural en la región andina de Potosí, en el oeste del país, e incineró siete toneladas de esa droga "en estado natural" que se encontraron en el lugar.

Por EFE
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La operación se efectuó en una comunidad en el municipio de Chayanta, en el norte de Potosí, donde fueron detectados estos centros de producción de marihuana, informó la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) en una publicación en sus redes sociales.

"Como resultado de esta operación, se procedió a la destrucción e incineración de 7 toneladas de marihuana en estado natural, constituyendo un importante resultado en las acciones de interdicción al narcotráfico", señaló la Felcn.

El lunes, el Ministerio de Gobierno (Interior) informó que en el primer año de gestión de la Administración de Rodrigo Paz, entre el 8 de noviembre de 2025 y el pasado 25 de octubre, fueron decomisadas 402 toneladas de droga, entre cocaína y marihuana.

En septiembre, el Gobierno puso en marcha una nueva política antidroga con una financiación de 492 millones de dólares, después de que la ONU reportara un aumento del 7 % de los cultivos de hoja de coca en 2025.

La hoja de coca en Bolivia está consagrada en la Constitución vigente desde 2009 por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.

Asimismo, el Ejecutivo trabaja en el 'Plan Fronteras Seguras' para fortalecer el control en zonas fronterizas consideradas "críticas" y evitar el avance del crimen organizado, ante una serie de asesinatos por encargo sobre todo en el oriente y el centro del país.

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