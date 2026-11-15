La producción industrial china frena hasta el 4,8 % interanual en octubre

La cifra del décimo mes del año queda asimismo por debajo de lo esperado por los analistas, que anticipaban una ralentización pero menos repentina, hasta en torno a un 5,3 %.

De los tres grandes sectores en los que la ONE divide el indicador, el que más aumentó su producción fue el de manufactura (+5,4 %), seguido del de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+4,4 %) y, por último, del minero (+0,7 %).

La ONE también hizo hoy públicos otros datos estadísticos como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, las cuales volvieron a caer desde el 1,1 % de septiembre a un 0,4 % el mes pasado, de nuevo dejando a los analistas por optimistas, ya que esperaban que solo lo hiciera hasta un 0,8 %.

El dato que sí sorprende por la parte positiva es la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas, que se redujo en 0,1 puntos por segundo mes consecutivo para caer al 5,1 % frente a las expectativas de que se mantuviera en el 5,2 % de septiembre.

La inversión en activos fijos profundizó su tendencia descendente al caer un 8,1 % en el acumulado hasta octubre frente al 7,2 % de los tres primeros trimestres.

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Dentro de este indicador, los tres grandes segmentos que se analizan siguieron registrando una evolución negativa, con caídas de la inversión en manufactura (-2,9 %), infraestructura (-5,1 %) y, como viene siendo habitual en el marco de la prolongada crisis que vive el sector, en promoción inmobiliaria (-21,6 %).

Acerca de esto último, la ONE también indicó que las ventas comerciales de inmuebles medidas por área de suelo cayeron un 13,7 % interanual en el acumulado hasta octubre.