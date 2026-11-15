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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 07:05

Lavrov insiste en que negociaciones sobre Ucrania no estarán precedidas por una tregua

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Moscú, 15 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, subrayó este domingo que sostener conversaciones sobre un alto el fuego en Ucrania antes de hablar sobre el arreglo del conflicto no lleva a ninguna parte.

Por EFE
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“Sostener, como lo hace (la presidenta de la Comisión Europea) Ursula von der Leyen, que primero debe haber un alto el fuego antes de que se inicie cualquier debate sobre la seguridad europea (…) es un razonamiento que no conduce a ninguna parte”, dijo Lavrov a la televisión pública rusa. En Moscú esperan “que todo el mundo lo entienda”, agregó.

Según el diplomático ruso, los países europeos buscan participar en el proceso de negociación para “subirse en el último tren”.

“Sin embargo, sus declaraciones siguen confirmando que no terminan de comprender qué papel se les podría asignar realmente”, dijo el diplomático.

El Kremlin sostuvo previamente que antes de sumarse a las negociaciones sobre Ucrania, Europa debe decidir si apoya “la paz o la guerra”.

“Nos gustaría que los estadounidenses hablaran con Europa para que los europeos decidieran qué quieren: la paz o la guerra", dijo el presidente ruso, Vladímir Putin, esta semana, al reunirse en el Kremlin con los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Jared Kushner y Steve Witkoff.

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