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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 19:25

León XIV viste en Amazonía peruana casulla de arte indígena y usa silla tallada por presos

Imagen sin descripción

Lima, 15 nov (EFE).- La inédita misa que celebró el papa León XIV este domingo en la ciudad peruana de Pucallpa, la primera que ofrece un pontífice en la Amazonía de Perú, estuvo cargada de detalles simbólicos, como la casulla verde con diseños indígenas y una silla de madera tallada por los presos de la cárcel de esta ciudad.

Por EFE
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El papa León XIV llegó la tarde de este domingo a Pucallpa, capital de la región de Ucayali, donde presidió un encuentro con líderes indígenas y misioneros, y a continuación celebró una eucaristía ante miles de fieles en la Villa Deportiva Regional Ucayali, conocida como La Videnita, en un escenario también decorado con patrones geométricos típicos de distintas culturas amazónicas.

La artista Chonon Bensho, integrante del pueblo shipibo-konibo, el más numeroso en la región de Ucayali, elaboró junto con Vilca Gonzales y Pedro Favaron los diseños originales de los ornamentos litúrgicos que utilizarán sacerdotes y obispos durante la misa.

Hace unos días, el coordinador de la visita papal en Pucallpa, el padre Luca Zanta, presentó las vestimentas preparadas para la celebración y explicó que sus diseños buscan integrar la identidad cultural amazónica con los elementos religiosos.

Zanta informó que Bensho elaboró una casulla bordada a mano que será entregada como obsequio al papa León XIV.

Los diseños textiles son verdes con detalles dorados e incorporan elementos de la cosmovisión shipibo-konibo, especialmente el kené, una expresión artística cuyos trazos lineales y geométricos representan ríos, bosques, plantas medicinales y aspectos espirituales de este pueblo indígena.

También destaca el koros kené, un diseño en forma de cruz que propone un diálogo entre la tradición amazónica y la simbología cristiana.

Además de la vestimentas, los objetos litúrgicos que se utilizarán en la misa son artesanías coloridas revestidas de estos diseños típicos de la zona, en lugar de los habituales hechos de plata o latón.

Del mismo modo, el altar construido en este recinto está presidido por una sencilla cruz de madera, a ambos lados, destacan distintos diseños kené azul, blanco, negro y marrón y el tejado está recubierto de hojas de palmera seca, como es costumbre en viviendas amazónicas.

Por otro lado, un grupo de reclusos de la prisión de Pucallpa elaboraron dos sillas de madera tallada que serán utilizadas en la misa: una será un regalo para el sumo pontífice y la segunda permanecerá en la ciudad como parte de una futura exhibición.

Dentro de dicha cárcel se forma a internos en la carpintería y tallado de madera, como parte de su proceso de reinserción social.

Las piezas presentan detalles vegetales y una cruz tallados en los brazos y el respaldo, mientras que el asiento y parte del espaldar están tapizados para que sean más cómodas para el papa, que tras la misa se trasladará al aeropuerto para viajar a Lima y pasar su última noche en Perú.

Este es el penúltimo día de la visita apostólica de León XIV, que se da del 11 al 16 de noviembre, como parte de su primera gira por América Latina, que también incluyó a Uruguay y Argentina.

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