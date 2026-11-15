Lo que se sabe y lo que viene después de la intervención de Ueno bank en Paraguay

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales o unos 228,3 millones de guaraníes (unos 38.622 dólares) por persona física o jurídica, por pargar en un máximo de quince días.

Pero una ley de emergencia promulgada el pasado 4 de noviembre estableció un anticipo de la devolución en un máximo de cuarenta salarios mínimos, unos 121.760.000 guaraníes (unos 19.600 dólares), y en un lapso de entre 24 horas y cinco días hábiles después de su entrada en vigor.

¿Qué ha ocurrido? y los próximos pasos anunciados por las autoridades.

Hasta el miércoles pasado, cuando vencía el plazo estipulado por la reciente Ley N° 7745/2026 "de garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera", un total de 1.812.348 personas había recibido sus fondos (completos o hasta el tope establecido).

Esto representó un monto global de 3,9 billones de guaraníes o unos 644 millones de dólares.

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El mismo miércoles, según el BCP, se abonaron 1,7 billones de guaraníes (unos 288,4 millones de dólares) a 29.988 personas, principalmente clientes con Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) por un monto de hasta 121.760.000 guaraníes (unos 196.321 dólares).

Para los dueños de CDA digitales, la acreditación se dio "de forma inmediata", aseguró este sábado a la radio Ñandutí el director del Fondo de Garantía de Depósitos, José Maciel.

El resto, sin embargo, deberá completar una verificación física del instrumento.

Para una segunda etapa, el BCP deberá completar la devolución a quienes tengan hasta los 75 salarios mínimos depositados.

El integrante del Directorio del BCP Pedro Acosta dijo que este grupo de clientes debe esperar el resultado del "balance de exclusión", que cuantifica activos y pasivos.

Acosta indicó, en una reciente conferencia de prensa, que se organizarán los activos y pasivos en lotes que se ofrecerán mediante una licitación a otras entidades financieras.

Las elegidas asumirían tanto los derechos de cobro de los préstamos y otros activos como las obligaciones de administrar los depósitos pendientes.

El presidente del Banco Central, Jorge Schreiner, dio a conocer que han identificado unos 600 millones de dólares de "activos sanos", monto que, consideró, podría cubrir los recursos de pensiones, entre ellos unos 516 millones de dólares invertidos por el Instituto de Previsión Social de Paraguay (IPS), que administra las jubilaciones de la mayoría de los trabajadores del sector privado en el país.

El Fondo de garantía estatal no protege las inversiones como los fondos mutuos, fideicomisos o letras hipotecarias.

Según ha denunciado un grupo de afectados, cerca de 30.000 inversores de fondos mutuos manejados por Ueno AFPISA (Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión Sociedad Anónima) no han podido acceder a sus recursos, que totalizan unos 46 millones de dólares.

Una de las voceras del grupo, Rocío Craiyacich, dijo a EFE que su principal reclamo es poder "visualizar" sus fondos en una web y que sus inversiones sean traspasadas a una "administradora seria".

La Superintendencia de Valores, en una resolución con fecha de 10 de noviembre, suspendió por el plazo de 180 días corridos la autorización para operar de Ueno AFPISA.

El Banco Central comunicó el viernes que reducirá temporalmente el encaje legal "en cinco puntos porcentuales", con el propósito "claro y único", según detalló su titular, de "fortalecer la liquidez del mercado de valores".

En un comunicado, el BCP explicó que se busca que esos recursos adicionales sean "destinados exclusivamente a la compra o recompra" de los CDA o bonos financieros "emitidos por ellas mismas u otras entidades del sistema financiero".