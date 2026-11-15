ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
Domingo en Folclore
ABC Cardinal AM de 12:00 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
30º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
27º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
15 de noviembre de 2026 - 11:25

Lo que se sabe y lo que viene después de la intervención de Ueno bank en Paraguay

Imagen sin descripción

Asunción, 15 nov (EFE).- El Banco Central del Paraguay (BCP) ha pagado, en menos de una semana, a la mayoría de los clientes del intervenido Ueno bank los fondos amparados por la garantía del Estado, y ahora deberá avanzar en la identificación de los activos disponibles para honrar los millonarios recursos represados en la entidad, entre ellos los de cinco cajas de jubilaciones.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales o unos 228,3 millones de guaraníes (unos 38.622 dólares) por persona física o jurídica, por pargar en un máximo de quince días.

Pero una ley de emergencia promulgada el pasado 4 de noviembre estableció un anticipo de la devolución en un máximo de cuarenta salarios mínimos, unos 121.760.000 guaraníes (unos 19.600 dólares), y en un lapso de entre 24 horas y cinco días hábiles después de su entrada en vigor.

¿Qué ha ocurrido? y los próximos pasos anunciados por las autoridades.

Hasta el miércoles pasado, cuando vencía el plazo estipulado por la reciente Ley N° 7745/2026  "de garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera", un total de 1.812.348 personas había recibido sus fondos (completos o hasta el tope establecido).

Esto representó un monto global de 3,9 billones de guaraníes o unos 644 millones de dólares.

El mismo miércoles, según el BCP, se abonaron 1,7 billones de guaraníes (unos 288,4 millones de dólares) a 29.988 personas, principalmente clientes con Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) por un monto de hasta 121.760.000 guaraníes (unos 196.321 dólares).

Para los dueños de CDA digitales, la acreditación se dio "de forma inmediata", aseguró este sábado a la radio Ñandutí el director del Fondo de Garantía de Depósitos, José Maciel.

El resto, sin embargo, deberá completar una verificación física del instrumento.

Para una segunda etapa, el BCP deberá completar la devolución a quienes tengan hasta los 75 salarios mínimos depositados.

El integrante del Directorio del BCP Pedro Acosta dijo que este grupo de clientes debe esperar el resultado del "balance de exclusión", que cuantifica activos y pasivos.

Acosta indicó, en una reciente conferencia de prensa, que se organizarán los activos y pasivos en lotes que se ofrecerán mediante una licitación a otras entidades financieras.

Las elegidas asumirían tanto los derechos de cobro de los préstamos y otros activos como las obligaciones de administrar los depósitos pendientes.

El presidente del Banco Central, Jorge Schreiner, dio a conocer que han identificado unos 600 millones de dólares de "activos sanos", monto que, consideró, podría cubrir los recursos de pensiones, entre ellos unos 516 millones de dólares invertidos por el Instituto de Previsión Social de Paraguay (IPS), que administra las jubilaciones de la mayoría de los trabajadores del sector privado en el país.

El Fondo de garantía estatal no protege las inversiones como los fondos mutuos, fideicomisos o letras hipotecarias.

Según ha denunciado un grupo de afectados, cerca de 30.000 inversores de fondos mutuos manejados por Ueno AFPISA (Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión Sociedad Anónima) no han podido acceder a sus recursos, que totalizan unos 46 millones de dólares.

Una de las voceras del grupo, Rocío Craiyacich, dijo a EFE que su principal reclamo es poder "visualizar" sus fondos en una web y que sus inversiones sean traspasadas a una "administradora seria".

La Superintendencia de Valores, en una resolución con fecha de 10 de noviembre, suspendió por el plazo de 180 días corridos la autorización para operar de Ueno AFPISA.

El Banco Central comunicó el viernes que reducirá temporalmente el encaje legal "en cinco puntos porcentuales", con el propósito "claro y único", según detalló su titular, de "fortalecer la liquidez del mercado de valores".

En un comunicado, el BCP explicó que se busca que esos recursos adicionales sean "destinados exclusivamente a la compra o recompra" de los CDA o bonos financieros "emitidos por ellas mismas u otras entidades del sistema financiero".

Lo
más leído
del día

01
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
02
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
03
Nacionales
Ciudadanos se manifiestan para exigir la destitución del Fiscal General Emiliano Rolón
Ver más
04
Policiales
Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez
Ver más
05
Economía
Juan Carlos Baruja: “Vamos a analizar la conveniencia o no del tren de cercanías”
Ver más

Te puede interesar