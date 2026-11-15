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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 18:00

Los indígenas de Perú denuncian ante León XIV que son asesinados por defender la Amazonia

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Pucallpa (Perú), 15 nov (EFE).- Los indígenas de la región amazónica peruana denunciaron este domingo ante el papa León XIV la desprotección e indefensión que sienten por parte del Estado, traducida en los asesinatos de sus líderes y de otros defensores ambientales que buscan proteger sus territorios frente a invasores, comúnmente ligados al crimen organizado.

Por EFE
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En el encuentro que tuvo el papa con misioneros y representantes de veintiún pueblos indígenas amazónicos de Perú en la ciudad de Pucallpa, los líderes nativos lamentaron que sus preocupaciones se han agravado desde la reunión similar que mantuvieron en 2018 en Puerto Maldonado con el papa Francisco.

"Desde la visita del papa Francisco, 37 líderes indígenas han sido asesinados y muchos otros siguen siendo amenazados por custodiar sus territorios y comunidades", advirtió -en su intervención- la abogada Susy Díaz, perteneciente al pueblo indígena shipibo-konibo, el más numeroso de la región Ucayali, cuya capital es Pucallpa.

"Velar por la Amazonia no puede ser motivo de muerte ni de criminalización para quienes la protegen. Necesitamos seguridad para nuestros defensores y defensoras, y justicia para quienes han perdido la vida por esta causa", añadió la letrada.

En ese sentido, Díaz hizo énfasis en que los pueblos indígenas de Perú siguen sin ser escuchados y "la discriminación persiste". "Esta situación contribuye en gran medida a que nuestros territorios estén expuestos a invasiones, a problemas de titulación y a actividades que amenazan nuestra vida y nuestra seguridad", remarcó.

Entre esas amenazas, la vocera mencionó derrames de petróleo, monocultivos y economías ilícitas como la tala indiscriminada, el narcotráfico y la minería ilegal.

"Estos daños nos afectan a nosotros y, además, deterioran el ambiente que compartimos y agravan los efectos del cambio climático, que golpea a toda la humanidad y, de manera más grave, a los pueblos indígenas", incidió la abogada indígena.

Así mismo, Díaz advirtió que en los pueblos indígenas de la Amazonia peruana "también hay niñas y adolescentes indígenas que sufren violencia, incluida la sexual, y que con frecuencia no logran obtener protección ni justicia".

Como ejemplo puso el caso de decenas de niñas awajún en la provincia de Condorcanqui, fronteriza con Ecuador, donde las denuncias han proliferado en los últimos años por violaciones, muchas por personal docente de escuelas.

Díaz subrayó que los pueblos indígenas se sienten ignorados por el Estado cuando "se aprueban leyes y políticas públicas que luego no se cumplen, y hasta se promueven otras que vulneran nuestros derechos".

Respecto a esta situación, Cecilio Soria, comunicador del pueblo shipibo-konibo, comentó la necesidad de que se reconozcan y defiendan los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntarios, comunidades que han decidido vivir sin contacto con el resto de la sociedad, conforme a sus costumbres ancestrales, y sobre las que el Gobierno peruano no ha aprobado la protección de dos reservas para estas comunidades.

"Soñamos con el día en que nuestros hijos no tengan que dejar sus comunidades para encontrar una vida digna; en que podamos acceder a una salud y una educación interculturales y de calidad; y en que vivamos seguros, sin discriminación y con igualdad de oportunidades para todos y todas", apostilló Soria.

El encuentro se desarrolló en el malecón de Yarinacocha, la turística laguna de la ciudad de Pucallpa, formada por un brazo del río Ucayali que, en su unión con el río Marañón, forma el Amazonas kilómetros más abajo.

León XIV llegó a esta ciudad amazónica en el penúltimo día de su visita apostólica a Perú, su país adoptivo, del que adquirió su nacionalidad al pasar más de veinte años que marcaron su labor pastoral, desde sus inicios como misionero hasta los ocho años que ejerció como obispo de Chiclayo, antes de ser convocado al Vaticano por el papa Francisco.

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