Los ministros de Exteriores de la UE abordarán más sanciones a Rusia y el futuro de Siria

Ucrania será una de las principales cuestiones en la agenda del Consejo, al que asistirá como invitado su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, para hablar entre otras cuestiones de cómo reforzar al país de cara al próximo invierno y de las defensas antiaéreas que necesitan.

La reunión tendrá lugar después de que el pasado viernes los líderes comunitarios, en una cumbre informal en Dublín, descartaran que una sola persona represente a la UE en futuras negociaciones con Rusia sobre la paz en Ucrania, pese a que la jefa de la diplomacia comunitaria, la estonia Kaja Kallas, se postulaba como la opción natural para ello.

En opinión de Kallas, Rusia no la quiere en la mesa de negociaciones porque es una interlocutora "fuerte".

En su lugar, los líderes europeos han decidido estar representados por un "equipo" integrado por las instituciones europeas y los países del E5 (Alemania, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido).

Rusia ha abierto la puerta a que Europa participe en las negociaciones al aceptar Kiev que el proceso aborde también demandas del Kremlin hasta ahora tabú sobre posibles cambios en la arquitectura de seguridad del continente sin los que Moscú no está dispuesta a terminar esta guerra, pero lo condiciona a esclarecer las "verdaderas intenciones" europeas en el proceso.

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Entre tanto, la UE prosigue con su estrategia de presionar a Rusia y tratar de reducir los ingresos que le permiten seguir financiando la invasión de Ucrania.

Fuentes diplomáticas apuntaron a que el lunes los ministros respaldarán nuevas sanciones contra Rusia, en concreto la inclusión de más de cien nuevos nombres en la lista negra relacionados con la flota fantasma, el sector energético y bancos de Rusia.

Igualmente, los ministros celebrarán un debate sobre las respuestas europeas a los continuos ataques híbridos que se producen en toda Europa, y en ese contexto se espera que anuncien nuevas inclusiones en las listas de personas y entidades sancionadas relacionadas con ello, según fuentes diplomáticas.

Estas nuevas medidas restrictivas se irán adoptando mientras la UE sigue trabajando en un paquete de sanciones contra Rusia más amplio, el vigesimosegundo desde que comenzó la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

Además, la Comisión Europea espera, antes de la cumbre de líderes extraordinaria del 26 y 27 de noviembre, hacer propuestas sobre cómo financiar el apoyo financiero a Ucrania en 2027, después de que Kiev haya cifrado en 70.000 millones de euros la cantidad que necesita para ese año.

Alemania, junto a países como Austria, Suecia o los bálticos, ya ha dicho que no respaldará un nuevo presupuesto comunitario si no se acuerda un paquete financiero para Ucrania que tenga el apoyo de los veintisiete países del bloque. Esa idea choca con otros Estados miembros como Eslovaquia o Chequia.

El otro gran tema del Consejo será Oriente Medio y, aunque podrían tratar también cuestiones como la situación en Palestina o en Irán, los ministros se centrarán principalmente en Siria.

Fuentes comunitarias apuntaron que no esperan una decisión el lunes, pero sí que se celebre un debate "que permita definir el futuro compromiso europeo en apoyo de la transición política en Siria y la recuperación económica".

La UE se plantea modernizar el acuerdo de asociación negociado con ese país que no se llegó a firmar y aplicar.

Desde la caída del régimen de Bachar al Asad, la UE ha pasado rápidamente de una política de aislamiento y sanciones a una de implicación activa, apoyo a la transición política de Siria y a su recuperación económica.

Otras fuentes explicaron que Europa tiene "claro interés" en ayudar a Siria a recuperarse lo antes posible, también en el contexto de la migración, pero alertaron de que "acercamiento europeo no equivale a un cheque en blanco".

Tras el Consejo tendrá lugar una reunión ministerial con los países del Cáucaso Sur y de Asia Central sobre seguridad y conectividad.

Ya el martes, tomarán el relevo en el Consejo los ministros de Defensa abordarán los aspectos relacionados con la seguridad en las relaciones entre la UE y China, además del apoyo a Ucrania y la seguridad y la defensa transatlánticas.