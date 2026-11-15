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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 22:55

Los precios de la vivienda nueva caen en China por cuadragésimo primer mes consecutivo

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Shanghái (China), 16 nov (EFE).- Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron por cuadragésimo primer mes consecutivo en octubre en el marco de la prolongada crisis inmobiliaria que vive el país asiático, y lo hicieron a un ritmo ligeramente superior al de la lectura anterior, mientras los inmuebles usados moderaban su bajada.

Por EFE
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Los precios en setenta ciudades seleccionadas cayeron el 0,15 % frente al mes anterior, según cálculos efectuados por EFE con base en las cifras divulgadas este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que habían reflejado una contracción del 0,14 % en septiembre.

De las mencionadas localidades, 49 registraron reducciones en el precio de la vivienda nueva, el mismo nivel que el mes anterior, mientras que 14 -entre ellas, Shanghái (este) o Shenzhen (sureste)- registraron repuntes, una menos que en septiembre.

Los cálculos sobre las cifras de la ONE también reflejaron una reducción del 0,24 % intermensual en el precio de las viviendas de segunda mano en octubre, un ritmo algo menos marcado que el 0,26 % que habían registrado en la más reciente lectura.

En el caso de este tipo de inmuebles, las subidas se limitaron a siete de las setenta ciudades analizadas -de nuevo las dos mencionadas, y también otras importantes como Cantón (sureste)-, dos menos que en octubre, mientras que en 58 bajaron los precios.

En los últimos años, las autoridades chinas han anunciado numerosas medidas para detener el desplome del mercado inmobiliario, un asunto que preocupa al Gobierno del gigante asiático por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

Uno de los grandes causantes de la reciente ralentización de la economía china es precisamente la crisis del sector inmobiliario, cuyo peso sobre el PIB nacional -al que se suman factores indirectos- se estimaba en torno a un 30 %, según algunos analistas.

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