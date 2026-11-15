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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 04:40

Macron llama a incluir el idioma francés en los modelos de entrenamiento de la IA

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Bangkok, 15 nov (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó este domingo desde Camboya a incorporar el idioma francés en los modelos de entrenamiento de inteligencia artificial (IA), como una forma de proteger la soberanía de los países francófonos en el desarrollo de esta tecnología.

Por EFE
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Durante la apertura de cumbre de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), que se celebra hasta el lunes en Nom Pen, Macron dijo que la IA -cuyo sector es liderado por Estados Unidos y China- "plantea cuestiones fundamentales de soberanía, de acceso a las tecnologías, de diversidad lingüística y de control de datos".

"No podemos aceptar que las tecnologías del mañana estén concebidas únicamente para unas pocas lenguas y dejen al margen a una parte de la humanidad. Todos nosotros debemos ser sus garantes vigilantes", sostuvo en su discurso, pronunciado frente a representantes de unos 90 países que integran la OIF.

Macron recordó que en la última cumbre, celebrada en 2024 en Francia, la organización ya se había pronunciado a favor de que la lengua francesa no quede relegada frente al dominio del inglés en los grandes modelos de lenguaje, un emplazamiento que -consideró- sigue vigente.

"Debemos hacer del idioma francés una de las lenguas de referencia para el entrenamiento de los modelos de IA contemporánea", insistió.

El mandatario tomó la palabra después de que el rey camboyano, Norodom Sihamoni, y el primer ministro del país, Hun Manet, dieran los discursos de bienvenida a las delegaciones.

Macron aterrizó la víspera en Nom Pen con el propósito -según dijo en X- de reunir a empresarios de ambos países para "abrir nuevos mercados", apoyándose en la francofonía que une a París con Camboya, una antigua colonia francesa.

Se espera que Francia transfiera la presidencia de la OIF, que ha ejercido durante los últimos dos años, a Camboya, donde se abordará la elección del próximo secretario general de la organización, en un contexto de tensiones entre República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda por la posible reelección de la actual responsable, la ruandesa Louise Mushikiwabo.

En una nota de prensa, el Elíseo indicó el viernes que la visita de Macron es la primera de un presidente francés a Camboya desde François Mitterrand en 1993 y pretende abrir un "nuevo capítulo" en las relaciones bilaterales.

Ambos países prevén firmar una decena de acuerdos en ámbitos como la inteligencia artificial, la transición energética, la salud, la investigación y la protección del patrimonio.

Macron viajará también a Siem Reap para inaugurar, junto al rey el templo del Mebon Occidental, en el complejo arqueológico de Angkor, cuya restauración es fruto de 14 años de cooperación franco-camboyana.

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