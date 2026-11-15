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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 14:50

'Marga en el DF', de la dominicana Gabriela Ortega, premio al mejor corto en Huelva

Imagen sin descripción

Huelva (España), 15 nov (EFE).- La cinta 'Marga en el DF', dirigida por la dominicana Gabriela Ortega, y la española 'Montecarlo 67', de Rubén Guindo Nova, ganaron este domingo los premios a mejores cortometrajes -internacional y nacional- del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, según el veredicto del Jurado Joven del certamen.

Por EFE
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Se trata de un jurado formado por estudiantes que, en el apartado internacional, eligieron 'Marga en el DF', "por la representación de lo que calla la sociedad y la dura elección de las mujeres”.

Ortega sitúa la historia en 1995, poco después del asesinato de la cantante Selena Quintanilla. Marga, embarazada de veinte semanas, emprende un viaje sorpresa a Ciudad de México durante el que su vida da un giro inesperado.

En la categoría nacional, el jurado distinguió a ‘Montecarlo 67’ "por su buen despliegue técnico", por su humor y por "arle vida de una forma divertida a aquella gran anécdota de Chicho Ibáñez".

El corto de Rubén Guindo Nova recrea el encuentro de Chicho Ibáñez Serrador y Pilar Miró con un jovencísimo Steven Spielberg en el Festival de Montecarlo, una anécdota que pudo cambiar la historia del cine.

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